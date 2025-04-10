Kanseri yenen güzel oyuncu gala tarzıyla beğeni topladı
Yakın zamanda meme kanserini yenen ABD'li oyuncu Olivia Munn, New York'ta katıldığı bir galada tercih ettiği gümüş tonlarında elbisesiyle beğeni topladı.
2024 yılında meme kanseri teşhisi konan Olivia Munn, son 10 ayda 4 ameliyat geçirdi. Operasyonlar sonrası bir süre dinlenen yıldız isim, New York'ta katıldığı Your Friends and Neighbors dizisinin galasında, basın mensuplarına poz verdi.
Daily Mail'de yer alan haberde, 44 yaşındaki güzel oyuncunun gala stili 'göz alıcı' bulundu.