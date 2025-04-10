Kanseri yenen güzel oyuncu gala tarzıyla beğeni topladı

Yakın zamanda meme kanserini yenen ABD'li oyuncu Olivia Munn, New York'ta katıldığı bir galada tercih ettiği gümüş tonlarında elbisesiyle beğeni topladı.

Kanseri yenen güzel oyuncu gala tarzıyla beğeni topladı - 1

2024 yılında meme kanseri teşhisi konan Olivia Munn, son 10 ayda 4 ameliyat geçirdi. Operasyonlar sonrası bir süre dinlenen yıldız isim, New York'ta katıldığı Your Friends and Neighbors dizisinin galasında, basın mensuplarına poz verdi.

Daily Mail'de yer alan haberde, 44 yaşındaki güzel oyuncunun gala stili 'göz alıcı' bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Kanseri yenen güzel oyuncu gala tarzıyla beğeni topladı - 2

Hastalık hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapan Olivia Munn, kanser olduğunu Almanya'da çekilecek olan bir bilim kurgu filminin kadrosuna dahil olduktan hemen sonra öğrenmişti.

Kanseri yenen güzel oyuncu gala tarzıyla beğeni topladı - 3

Daha önce yaptığı bir açıklamada, kanserin hızlı ve agresif ilerlediğini ifade eden Munn, tedavi seçenekleri konusunda sorun yaşamadığının altını çizdi.

Yeniden ekranlara dönen Munn, Your Friends and Neighbors dizisinde Samantha karakterine hayat veriyor.

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