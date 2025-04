Kanseri yenen güzel oyuncu gala tarzıyla beğeni topladı

2024 yılında meme kanseri teşhisi konan Olivia Munn, son 10 ayda 4 ameliyat geçirdi. Operasyonlar sonrası bir süre dinlenen yıldız isim, New York'ta katıldığı Your Friends and Neighbors dizisinin galasında, basın mensuplarına poz verdi.

Daily Mail'de yer alan haberde, 44 yaşındaki güzel oyuncunun gala stili 'göz alıcı' bulundu.