Kanseri yenen Jane Fonda: 30’umu göreceğimi düşünmüyordum

Geçtiğimiz aylarda kanserinin gerilediğini söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi veren 85 yaşındaki Jane Fonda, bu yaşa gelebildiği için kendisini şanslı sayıyor.
Spotify’da yayınlanan ‘Call Her Daddy’ adlı podcast’e katılan Fonda, 20'li yaşlarında yeme bozukluğu (bulimia) yaşadığını belirtti.
Oyuncu “Gizli bir hayat sürdürdüm. Çok ama çok mutsuzdum. 30’umu görmem diye düşünüyordum" derken şimdi 85 yaşında olduğuna hala inanamadığını söyledi.
60'lı yıllarda oyunculuk kariyerine adım atan oyuncu, dışarı çıkmadığı, kimse ile görüşmediği ve istemediği filmlerde rol aldığı bir dönemden bahsetti.
Yeme bozukluğundan bahseden ikonik oyuncu "Her şey ilk başta çok masum geliyor ama bağımlılık hayatınızı ele geçirdiğinizde iş işten geçmiş oluyor" dedi.
Öte yandan, aralık ayında iyileşme sürecine girdiğini duyuran ve Non-Hodgkin lenfoma tedavisi sona eren efsanevi oyuncu, fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu açıklamıştı.
“Jane Fonda Workout” videolarıyla 80’li yıllara damga vuran oyuncu “Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam, yaşımı hissetmiyorum” dedi.
Düzenli sporun önemini vurgulayan aktris, o dönem yayınlanan videolar için “Bugün hala geçerliler çünkü gerçekten işe yarıyor. Şu anda 85 yaşındayım ve tüm antrenmanı tek başıma yapamıyorum, ancak aynı hareketleri her gün daha yavaş ve daha az ağırlıkla gerçekleştiriyorum” diye ekledi.