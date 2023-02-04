Kanseri yenen Jane Fonda: 30’umu göreceğimi düşünmüyordum

Sinemanın yaşayan efsanelerinden oyuncu ve aktivist Jane Fonda, kanserinin gerilediğini duyurmasının ardından 20'li yaşlarında yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini paylaştı.

Kanseri yenen Jane Fonda: 30’umu göreceğimi düşünmüyordum - 1

Geçtiğimiz aylarda kanserinin gerilediğini söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi veren 85 yaşındaki Jane Fonda, bu yaşa gelebildiği için kendisini şanslı sayıyor.

Kanseri yenen Jane Fonda: 30’umu göreceğimi düşünmüyordum - 2

"30’UMU GÖRMEM DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

Spotify’da yayınlanan ‘Call Her Daddy’ adlı podcast’e katılan Fonda, 20'li yaşlarında yeme bozukluğu (bulimia) yaşadığını belirtti.
Oyuncu “Gizli bir hayat sürdürdüm. Çok ama çok mutsuzdum. 30’umu görmem diye düşünüyordum" derken şimdi 85 yaşında olduğuna hala inanamadığını söyledi.

Kanseri yenen Jane Fonda: 30’umu göreceğimi düşünmüyordum - 3

60'lı yıllarda oyunculuk kariyerine adım atan oyuncu, dışarı çıkmadığı, kimse ile görüşmediği ve istemediği filmlerde rol aldığı bir dönemden bahsetti.

Kanseri yenen Jane Fonda: 30’umu göreceğimi düşünmüyordum - 4

Yeme bozukluğundan bahseden ikonik oyuncu "Her şey ilk başta çok masum geliyor ama bağımlılık hayatınızı ele geçirdiğinizde iş işten geçmiş oluyor" dedi.

Kanseri yenen Jane Fonda: 30’umu göreceğimi düşünmüyordum - 5

UZUN YAŞAMA SIRRINI PAYLAŞTI

Öte yandan, aralık ayında iyileşme sürecine girdiğini duyuran ve Non-Hodgkin lenfoma tedavisi sona eren efsanevi oyuncu, fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu açıklamıştı.

“Jane Fonda Workout” videolarıyla 80’li yıllara damga vuran oyuncu “Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam, yaşımı hissetmiyorum” dedi.

Düzenli sporun önemini vurgulayan aktris, o dönem yayınlanan videolar için “Bugün hala geçerliler çünkü gerçekten işe yarıyor. Şu anda 85 yaşındayım ve tüm antrenmanı tek başıma yapamıyorum, ancak aynı hareketleri her gün daha yavaş ve daha az ağırlıkla gerçekleştiriyorum” diye ekledi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER