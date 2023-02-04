Kanseri yenen Jane Fonda: 30’umu göreceğimi düşünmüyordum

UZUN YAŞAMA SIRRINI PAYLAŞTI

Öte yandan, aralık ayında iyileşme sürecine girdiğini duyuran ve Non-Hodgkin lenfoma tedavisi sona eren efsanevi oyuncu, fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu açıklamıştı.

“Jane Fonda Workout” videolarıyla 80’li yıllara damga vuran oyuncu “Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam, yaşımı hissetmiyorum” dedi.

Düzenli sporun önemini vurgulayan aktris, o dönem yayınlanan videolar için “Bugün hala geçerliler çünkü gerçekten işe yarıyor. Şu anda 85 yaşındayım ve tüm antrenmanı tek başıma yapamıyorum, ancak aynı hareketleri her gün daha yavaş ve daha az ağırlıkla gerçekleştiriyorum” diye ekledi.