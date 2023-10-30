Kanserle mücadele eden Bahar Öztan ameliyat sonrası durumunu açıkladı
Daha önce üç kez yendiği kansere yeniden yakalanan ve kısa süre önce ikinci ameliyatını olan "Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" Bahar Öztan, hasta yatağında sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan geçen mart ayında daha önce üç kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Kolon kanseriyle mücadele eden Öztan, ameliyat oldu. Hasta yatağından bir video yayınlayan "Yeşilçam'ın gazmeli güzeli", sağlık durumu hakkında bilgi verdi.