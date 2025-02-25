Kanserle mücadele eden Mustafa Keser: Beni Olgun Şimşek oynasın

"ŞU ANDA HER ŞEY YOLUNDA"

Kıbrıs'ta konser veren sanatçı sağlık durumu hakkında konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre, Keser sağlık durumu hakkında "Bu durumun duyulmasını istemedim ben öyle anlatacak kimse değilim. Herkes arıyor. Ama korkulacak bir şey yok. Prostat kanseri teşhisi konuldu. Şu anda her şey yolunda. Ayrıca eşimin de tedavisi devam ediyor" dedi.