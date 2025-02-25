Kanserle mücadele eden Mustafa Keser: Beni Olgun Şimşek oynasın
Usta sanatçı Mustafa Keser geçtiğimiz haftalarda sevenlerine kötü haberi verdi. 79 yaşındaki şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Keser hayatının beyazperdeye aktarılmasıyla ilgili "Bizim hayatımız tek bir filme sığmaz" dedi.
"EŞİM DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR"
Öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye giden halk müziğin ünlü ismi Mustafa Keser yapılan tetkiklerin ardından kötü haberi öğrendi.
Kansere yakalandığını açıklayan 79 yaşındaki ünlü sanatçı "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım. Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerini kullanmıştı.