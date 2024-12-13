Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı

"YEMEK YİYEMİYORUM, SÜREKLİ UYUYORUM"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim yoruldum artık sanıyorum. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.