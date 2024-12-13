Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Tedavi süreci devam eden şarkıcı, MR sonuçlarını açıkladı.

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı - 1

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Hastalığının beyin zarına mesastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal'in tedavisi sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı - 2

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam eden ünlü isim, MR sonuçlarını açıkladı.

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı - 3

"İNŞALLAH GERİLEME DE OLACAK"

Şarkıcı, "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok gücümsünüz" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı - 4

Öte yandan Şimal, birkaç hafta önce zor zamanlardan geçtiğini duyurmuş ve takipçilerine haber vermediği için özür dilemişti.

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı - 5

"YEMEK YİYEMİYORUM, SÜREKLİ UYUYORUM"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim yoruldum artık sanıyorum. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.

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