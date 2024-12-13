Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı
Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Tedavi süreci devam eden şarkıcı, MR sonuçlarını açıkladı.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Hastalığının beyin zarına mesastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal'in tedavisi sürüyor.