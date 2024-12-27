Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal müjdeli haberi verdi

MR SONUÇLARINI PAYLAŞMIŞTI

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam eden ünlü isim, son olarak MR sonuçlarını açıklamıştı.

Şarkıcı, "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok gücümsünüz" ifadelerini kullandı.