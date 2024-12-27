Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal müjdeli haberi verdi

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal müjdeli haberi verdi - 1

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal müjdeli haberi verdi - 2

MR SONUÇLARINI PAYLAŞMIŞTI

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam eden ünlü isim, son olarak MR sonuçlarını açıklamıştı.

Şarkıcı, "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok gücümsünüz" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal müjdeli haberi verdi - 3

Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi!

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal müjdeli haberi verdi - 4

Paylaştığı hikayede Şimal kanseri yendiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu" ifadelerini kullandı.

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