Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal müjdeli haberi verdi
Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor.