Kanye West: Bilinmeyen güçler hayatımı mahvetmeye çalışıyor

ORTAKLIKLARI SONA ERDİ

GAP, Balenciaga gibi markaların ardından West ile bütünleşen Adidas da ortalığı bitireceğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Hiçbir tür nefret söylemine müsamaha göstermez. Ye'nin (Kanye West) son yorumları ve eylemlerini kabul edilemez, nefret dolu ve tehlikeli bulduğumuz gibi bu söylemler şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve adalet değerlerini de ihlal ediyor. Kapsamlı bir incelemenin ardından Ye ile ortaklığımızı derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma ve Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldık."