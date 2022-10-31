Kanye West: Bilinmeyen güçler hayatımı mahvetmeye çalışıyor

Son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, sosyal medya hesabında yine çok konuşulacak söylemlerde bulundu.
“Bilinmeyen bazı güçler, hayatımı bir tweet yüzünden mahvetmeye çalışıyor. Bu benim tüm şüphelerimi doğrular mı?” yorumunda bulundu.
Rapçi paylaşımına “Mark Zuckerberg platformunu (Instagram) kullanmama hala izin varken bunları tekrar söyleyeceğim. Tüm anlaşmaları görelim: film, spor, müzik ve mortgage anlaşmalarını. Bu sayede daha iyi işler yapabiliriz ve yapacağız da” notunu düştü.
Öte yandan, West'in tartışma yaratan söylemlerine müzik platformu Apple Music’ten yeni bir hamle gelmişti.
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Apple Music, sanatçının tepki çeken hareketlerinin ardından platformdaki ‘Kanye West Essentials’ (Kanye West: En İyileri) isimli bir çalma listesini kaldırdı. Sanatçının en iyi şarkılarının yer aldığı oynatma listesine girildiğinde ‘Öğe Yok’ ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ancak ismin şarkıları tamamen platformdan kaldırılmadı.
Yakın zamanda Spotify’dan da Kanye West ile ilgili bir açıklama geldi. Şirket CEO’su Daniel Ek, rapçinin son zamanlardaki yorumlarını kınadı; ancak şarkıların Spotify’dan kaldırılmayacağını söyledi. Platformda sadece ünlü ismin müziğinin bulunduğunu ve bu şarkıların politikalarını ihlal etmemesini gerekçe gösterdi. CEO, bu tarz bir şeyin olup olmamasının West’in plak şirketine bağlı olduğunu ifade etti.
Rap şarkıcısı kendisiyle ortaklığını bitiren ünlü spor markasının binasından zorla çıkarılmasıyla da gündeme gelmişti. Spor ayakkabı markası Sketchers’ın Los Angeles’taki merkezine giren West, güvenlik görevlileriyle birlikte binadan çıkarıldı.
Şirketin yaptığı açıklamada rapçinin “davetsiz ve haber vermeden” geldiği belirtildi. Ayrıca West’in izin almadan görüntü almaya çalıştığı da biliniyor. West ile gelecekte hiçbir projede beraber yer almak istemediklerini belirten şirket, Yahudi karşıtı söylemleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini paylaştı.
GAP, Balenciaga gibi markaların ardından West ile bütünleşen Adidas da ortalığı bitireceğini açıklamıştı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi: Hiçbir tür nefret söylemine müsamaha göstermez. Ye'nin (Kanye West) son yorumları ve eylemlerini kabul edilemez, nefret dolu ve tehlikeli bulduğumuz gibi bu söylemler şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve adalet değerlerini de ihlal ediyor. Kapsamlı bir incelemenin ardından Ye ile ortaklığımızı derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma ve Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldık."