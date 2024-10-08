Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

Son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalarla gündemden düşmeyen Kanye West, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Reality şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile dünyaevine giren West'in boşanmak üzere olduğu öne sürüldü.

Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor - 1

"Runaway", "Stronger", "Famous" ve "Love Lockdown" gibi birçok hit parçaya imza atan Kanye West, Kim Kardashian ile boşandıktan sonra eski eşine ikizi kadar benzerliğiyle dikkat çeken Bianca Censori ile aşk yaşamaya başlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor - 2

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Beverly Hills'de sade bir törenle dünyaevine giren Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor - 3

TMZ'de yer alan habere göre; Aralık 2022'de evlenen çiftin, yakın çevrelerine birkaç hafta önce ayrıldıklarını söylediklerini bildirdi.

Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor - 4

JAPONYA'DA TEK BAŞINA

West'in ayrılık kararı sonrası bir süre Japonya'da yalnız yaşamaya karar verdiği belirtildi.  Bianca Censori’nin ise ailesinin yanına, Avustralya’ya döndüğü öğrenildi.

Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor - 5

Öte yandan ilişkileri boyunca Kanye West’in Bianca Censori üzerinde baskı kurduğu ve onu giymek istemediği kıyafetleri giymeye zorladığı iddiaları sıkça gündeme gelmişti.

Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor - 6

DÖRT ÇOCUĞU VAR

2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian ve Kanye West ikilisinin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu oldu. 2021'de ayrılık kararı alan ünlü çift, 2022'de resmen boşandı.

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