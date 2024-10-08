Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
Son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalarla gündemden düşmeyen Kanye West, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Reality şov yıldızı Kim Kardashian'dan boşanmasının ardından sürpriz bir şekilde Bianca Censori ile dünyaevine giren West'in boşanmak üzere olduğu öne sürüldü.
"Runaway", "Stronger", "Famous" ve "Love Lockdown" gibi birçok hit parçaya imza atan Kanye West, Kim Kardashian ile boşandıktan sonra eski eşine ikizi kadar benzerliğiyle dikkat çeken Bianca Censori ile aşk yaşamaya başlamıştı.