Kanye West izinsiz girdiği markanın binasından zorla çıkarıldı

Spor ayakkabı markası Sketchers’ın Los Angeles’taki merkezine giren West, güvenlik görevlileriyle birlikte binadan çıkarıldı.
Şirketin yaptığı açıklamada rapçinin “davetsiz ve haber vermeden” geldiği belirtildi. Ayrıca West’in izin almadan görüntü almaya çalıştığı da biliniyor. West ile gelecekte hiçbir projede beraber yer almak istemediklerini belirten şirket, Yahudi karşıtı söylemleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini paylaştı.
GAP, Balenciaga gibi markaların ardından West ile bütünleşen Adidas da ortalığı bitireceğini açıklamıştı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi: Hiçbir tür nefret söylemine müsamaha göstermez. Ye'nin (Kanye West) son yorumları ve eylemlerini kabul edilemez, nefret dolu ve tehlikeli bulduğumuz gibi bu söylemler şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve adalet değerlerini de ihlal ediyor. Kapsamlı bir incelemenin ardından Ye ile ortaklığımızı derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma ve Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldık."