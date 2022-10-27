Kanye West izinsiz girdiği markanın binasından zorla çıkarıldı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, ortaklığını sona erdiren spor markasının binasından zorla çıkarıldı.

Kanye West izinsiz girdiği markanın binasından zorla çıkarıldı - 1

Geçtiğimiz günlerde yaptığı yahudi karşıtı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West, söylemleri nedeniyle kendisiyle ortaklığını bitiren ünlü spor markasının binasından zorla çıkarıldı.

Kanye West izinsiz girdiği markanın binasından zorla çıkarıldı - 2

İZİN ALMADAN BİNAYA GİRDİ

Spor ayakkabı markası Sketchers’ın Los Angeles’taki merkezine giren West, güvenlik görevlileriyle birlikte binadan çıkarıldı.

Şirketin yaptığı açıklamada rapçinin “davetsiz ve haber vermeden” geldiği belirtildi. Ayrıca West’in izin almadan görüntü almaya çalıştığı da biliniyor. West ile gelecekte hiçbir projede beraber yer almak istemediklerini belirten şirket, Yahudi karşıtı söylemleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini paylaştı.

Kanye West izinsiz girdiği markanın binasından zorla çıkarıldı - 3

ORTAKLIKLARI SONA ERDİ

GAP, Balenciaga gibi markaların ardından West ile bütünleşen Adidas da ortalığı bitireceğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Hiçbir tür nefret söylemine müsamaha göstermez. Ye'nin (Kanye West) son yorumları ve eylemlerini kabul edilemez, nefret dolu ve tehlikeli bulduğumuz gibi bu söylemler şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve adalet değerlerini de ihlal ediyor. Kapsamlı bir incelemenin ardından Ye ile ortaklığımızı derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma ve Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldık."

N-LIFE HABERLERİ

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