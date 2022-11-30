K﻿anye West, Kim Kardashian'a nafaka ödeyecek

Rap yıldızı Kanye West, boşanma sonrası Kim Kardashian’a çocukları için aylık 200 bin dolar (Yaklaşık 4 milyon TL) nafaka ödeyecek.

K﻿anye West, Kim Kardashian'a nafaka ödeyecek - 1

Son olarak ABD başkanlığına adaylığını açıklamasıyla gündem olan Kanye West ile Kim Kardashian'ın mahkemeye sunulan belgelere sonrası mal paylaşımı ve çocuklarının vesayeti sorunları çözüme kavuştu.


K﻿anye West, Kim Kardashian'a nafaka ödeyecek - 2

Belgelere göre taraflar çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışacaklar. Çocukların güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak.


K﻿anye West, Kim Kardashian'a nafaka ödeyecek - 3

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; West, aylık 200 bin dolarlık çocuk desteği ödemesi yapacak.


K﻿anye West, Kim Kardashian'a nafaka ödeyecek - 4

Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm adlı çocukları bulunuyor.


K﻿anye West, Kim Kardashian'a nafaka ödeyecek - 5

West geçtiğimiz aylarda ismini Ye olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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