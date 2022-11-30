Son olarak ABD başkanlığına adaylığını açıklamasıyla gündem olan Kanye West ile Kim Kardashian'ın mahkemeye sunulan belgelere sonrası mal paylaşımı ve çocuklarının vesayeti sorunları çözüme kavuştu.
Belgelere göre taraflar çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışacaklar. Çocukların güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; West, aylık 200 bin dolarlık çocuk desteği ödemesi yapacak.
Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm adlı çocukları bulunuyor.
West geçtiğimiz aylarda ismini Ye olarak değiştirdiğini açıklamıştı.