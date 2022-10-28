Kanye West'e bir darbe daha: Oynatma listesi kaldırıldı

ARTIK MİLYARDER DEĞİL

West’e yönelik yaptırımlar bunlarla sınırlı kalmadı ve birçok şirketten benzer adımlar geldi. GAP, Balenciaga gibi markaların ardından West ile bütünleşen Adidas da şarkıcının Yeezy markasıyla ortalığı bitirme kararı aldı. Böylece West, milyarder statüsünü de kaybetti.

Sanatçının servetinde önemli bir rol oynayan bu ortaklıkların sonlanması, Kanye West’in net değerinin düşmesine neden oldu. Forbes'a göre 1,5 milyar dolarlık Adidas anlaşmasının bitişiyle, West’in serveti son birkaç günde büyük oranda değer kaybederek 2 milyardan 400 milyon dolara kadar düştü.

Şimdi de müzik platformu Apple Music’in yeni bir hamle yaptığı görüldü.