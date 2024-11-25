Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı"
Ünlü model Jenn An, Kanye West'in 2010’daki bir klip çekiminde kendisine zorla cinsel içerikli eylemler yaptırdığını iddia ederek dava açtı. West'in “Bu sanat, ben Picasso gibiyim” dediği de dilekçede yer aldı. Rapçi ve Universal henüz iddialara yanıt vermedi.
America’s Next Top Model yarışmasıyla tanınan model Jenn An, ünlü rapçi Kanye West hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açtı.
An, New York Güney Bölgesi Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, 2010’da La Roux’nun In For The Kill klip çekimlerinde yaşandığı öne sürülen olaylar detaylandırıldı.