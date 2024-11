Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı"

America’s Next Top Model yarışmasıyla tanınan model Jenn An, ünlü rapçi Kanye West hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açtı.

An, New York Güney Bölgesi Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, 2010’da La Roux’nun In For The Kill klip çekimlerinde yaşandığı öne sürülen olaylar detaylandırıldı.