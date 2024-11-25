Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı"

Ünlü model Jenn An, Kanye West'in 2010’daki bir klip çekiminde kendisine zorla cinsel içerikli eylemler yaptırdığını iddia ederek dava açtı. West'in “Bu sanat, ben Picasso gibiyim” dediği de dilekçede yer aldı. Rapçi ve Universal henüz iddialara yanıt vermedi.

Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı" - 1

America’s Next Top Model yarışmasıyla tanınan model Jenn An, ünlü rapçi Kanye West hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açtı.

An, New York Güney Bölgesi Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, 2010’da La Roux’nun In For The Kill klip çekimlerinde yaşandığı öne sürülen olaylar detaylandırıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı" - 2

Jenn An, New York’taki Hotel Chelsea’deki çekimlerde Kanye West’in kendisini “Bana Asyalı kızı verin” diyerek çağırdığını belirtti. Üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu için çekindiğini söyleyen An, West’in “Bu yüzden seni seçtim” dediğini ifade etti.

Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı" - 3

Model, çekimler sırasında West’in boğazını sıktığını ve yüzüne bastırdığını iddia etti.  Ayrıca, West’in olay sırasında “Bu sanat, ben Picasso gibiyim” diye bağırdığı da iddialar arasında yer aldı.

Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı" - 4

Jenn An, prodüksiyon ekibinin endişelerini dile getirdiğini ancak olayın örtbas edildiğini savundu. Kanye West ve Universal Music Group konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı" - 5

Eski asistanı Lauren Pisciotta da geçtiğimiz aylarda West’in kendisine uyuşturucu vererek tecavüz ettiğini iddia etmişti. Ünlü rapçi, antisemitik açıklamaları ve tartışmalı davranışları nedeniyle birçok şirketle olan işbirliğini kaybetmişti.

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