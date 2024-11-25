Kanye West'e cinsel saldırı davası: “Bu sanat, ben Picasso gibiyim diye bağırdı"

Jenn An, New York’taki Hotel Chelsea’deki çekimlerde Kanye West’in kendisini “Bana Asyalı kızı verin” diyerek çağırdığını belirtti. Üzerinde sadece iç çamaşırı olduğu için çekindiğini söyleyen An, West’in “Bu yüzden seni seçtim” dediğini ifade etti.