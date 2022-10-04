Kanye West'in giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört tepki çekti

Kim Kardashian ile birlikteliği ve kendine has söylemleriyle gündeme gelen ünlü rapçi Kanye West, Paris Moda Haftası’nda giydiği yazılı tişört ile gündem oldu.
Kurucusu olduğu Yeezy markasının dokuzuncu koleksiyonunu görücüye çıkaran ünlü rapçi arkasında “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazan bir tişört giydi.
Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada tepki topladı.
Will Smith’in oğlu Jaden Smith sosyal medya hesabında “Black Lives Matter” ve “Gerçek liderler yol gösterir” ifadelerini kullanırken pek çok sosyal medya kullanıcısı, West’in söylemini ırkçı buldu.
Rapçinin yanı sıra defilede yer alan modeller de aynı sloganın yazdığı tişörtleri giydi. West bu yazının ne anlama geldiğine dair bir açıklamada bulunmadı.
Siyahi George Floyd’un geçen Mayıs ayında beyaz bir polis tarafından öldürülmesi tüm dünyada öfkeye neden olmuş ve ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler tüm dünyaya yayılmıştı.