Kanye West'in giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört tepki çekti

Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunan dünyaca ünlü rapçi Kanye West, “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü eleştiri topladı.

Kanye West'in giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört tepki çekti - 1

Kim Kardashian ile birlikteliği ve kendine has söylemleriyle gündeme gelen ünlü rapçi Kanye West, Paris Moda Haftası’nda giydiği yazılı tişört ile gündem oldu.

Kanye West'in giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört tepki çekti - 2

Kurucusu olduğu Yeezy markasının dokuzuncu koleksiyonunu görücüye çıkaran ünlü rapçi arkasında “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazan bir tişört giydi.

Kanye West'in giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört tepki çekti - 3

Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada tepki topladı.

Kanye West'in giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört tepki çekti - 4

Will Smith’in oğlu Jaden Smith sosyal medya hesabında “Black Lives Matter” ve “Gerçek liderler yol gösterir” ifadelerini kullanırken pek çok sosyal medya kullanıcısı, West’in söylemini ırkçı buldu.

Kanye West'in giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört tepki çekti - 5

Rapçinin yanı sıra defilede yer alan modeller de aynı sloganın yazdığı tişörtleri giydi. West bu yazının ne anlama geldiğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Kanye West'in giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört tepki çekti - 6

Siyahi George Floyd’un geçen Mayıs ayında beyaz bir polis tarafından öldürülmesi tüm dünyada öfkeye neden olmuş ve  ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler tüm dünyaya yayılmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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