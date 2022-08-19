Kanye West'in kıyafet koleksiyonunu çöp poşetinde satması gündem oldu

“BEN BİR MUCİDİM"

Kıyafetlerin mağazalarda askılarda ya da raflarda satılmaması üzerine eleştirilen West ise evsizlerin kendisine ilham verdiğini söyleyerek “Ben bir mucidim. Bu bir şaka değil. Fikirlerim için özür dilemeyeceğim” açıklamasında bulundu.