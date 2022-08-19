Kanye West'in kıyafet koleksiyonunu çöp poşetinde satması gündem oldu

Haberler - ntv.com.tr | 19.08.2022 - 11:27 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 12:00
Realite şov yıldızı Kim Kardashian ile birlikteliğiyle ve eski eşine yönelik sert söylemleriyle sık sık gündeme gelen ünlü rapçi Kanye West, yeni bir tartışma başlattı.
Ünlü ABD merkezli giyim markası Gap ile YeezyxGap adında ortak bir koleksiyon hazırlayan West, kıyafetlerin çöp poşetlerinde satılmasını istedi.
45 yaşındaki rapçinin bu satış stratejisi sosyal medyada büyük eleştiri topladı. Bir kullanıcı yaptığı paylaşımda "Mağaza çalışanları bedeninizi bulmanıza yardımcı olmuyor, poşetleri iyice deşmeniz lazım" dedi.
Koleksiyondaki sweatshirt’lerin fiyatı 240-260 dolar iken tişörtlerin fiyatları 60-140 dolar arasında.
Mağazaya gelen müşteriler, bu fiyata çöp poşetinin içinden kıyafet almanın saçmalık olduğuna dair yorumlarda bulundu.
Kıyafetlerin mağazalarda askılarda ya da raflarda satılmaması üzerine eleştirilen West ise evsizlerin kendisine ilham verdiğini söyleyerek “Ben bir mucidim. Bu bir şaka değil. Fikirlerim için özür dilemeyeceğim” açıklamasında bulundu.