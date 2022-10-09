Kanye West'in Yahudilerle ilgili attığı mesaja Twitter'dan engel

Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West’in, sosyal medya platformu Twitter ile başı dertte.
West’in ilginç “Beyazların Hayatı Önemlidir” çıkışı ve bununla ilgili Gigi Hadid, Justin Bieber, rapçi Diddy ile tartışmasının ardından, dün sabah erken saatlerde Instagram, “platformun politikalarını ihlal ettiği” için West’in birkaç gönderisini sildi.
West daha sonra öfkesini Twitter'a taşımaya karar verdi ve Twitter, Yahudilerle ilgili duyarsız tweet’lerinden biri nedeniyle platformun kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek West’in mesajını kaldırdı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bu tweet Twitter kurallarını ihlal etti” denildi.
West önceki günlerde Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunarken giydiği “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile tepki toplamıştı. Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada eleştiri bombadırmanına tutulmuştu.
Amerikan Vogue dergisinin editörü Gabriella Karefa-Johnson, rapçinin tişörtünü eleştiren birtakım ifadelerde bulunarak “Hiçbir bahane kabul edilemez. Bu sanat değil. Eğer Kanye’ye sorarsanız tişörtünün sanat ve devrim anlamına geldiğini söyleyebilirdi” demişti. Rapçi ise ünlü stilistin eleştirisine sert bir dille cevap vermişti.
Rapçinin Johnson’ı hedef alan eleştirilerine sessiz kalmayan ünlü model Gigi Hadid ise rapçinin gönderisinin altına “Keşke ondaki zeka sende de olsaydı. Eğer yaptığın şeylerin bir açıklaması varsa Gabriella seni kurtaracak tek kişi olabilirdi. Senin defilesine çağrılma ‘onuru’ onun senin eleştirmesine engel mi? Tam bir zorbasın ve gülünecek haldesin" yazmıştı.
Will Smith’in oğlu Jaden Smith sosyal medya hesabında “Black Lives Matter” ve “Gerçek liderler yol gösterir” ifadelerini kullanırken pek çok sosyal medya kullanıcısı, West’in söylemini ırkçı bulmuştu.
West, yaklaşık iki yıl sonra ilk kez dün Twitter’da paylaşımda bulundu. Dönüşünü memnuniyetle karşılayanlar arasında sosyal medya ağını satın almaya hazırlanan Elon Musk da vardı.
West, Twitter’da 2024 yazan bir şapkanın fotoğrafını paylaştı. Daha sonra Meta Platforms’un CEO'su Mark Zuckerberg ile olduğu başka bir fotoğraf daha yayınladı. Zuckerberg ile olan fotoğrafında ise kendisini Instagram’dan atmakla suçladı.
West en son, 2020’de aday olduğu ABD başkanlık seçimlerinden hemen sonra Twitter’da paylaşımda bulunmuştu. Şarkıcı, daha önce başka bir kişinin özel bilgilerini paylaştığı için sosyal ağdan geçici bir yasak almıştı ve ayrıca siyasi görüşleri nedeniyle diğer Twitter kullanıcılarının eleştirileriyle karşılaşmıştı. West’in başkalarını taciz ettiği düşünülen gönderileri nedeniyle Instagram hesabı geçici olarak askıya alınmıştı.