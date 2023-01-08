Kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner'dan yeni paylaşım

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner’ın durumunun kritik, ancak stabil olduğu açıklanmıştı.



Hastaneden yapılan açıklamada, Renner’ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği, ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklanmıştı.