Kar küreme aracının altında kalmıştı: Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk röportaj

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.
Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Jeremy Renner, ilk röportajını verdi.
ABC'den Diane Sawyer'a konuşan Renner, yaşadıklarını anlatırken yanında uğruna ölümü göze aldığı yeğeni Alexander Fries da vardı.
Sawyer, "30 kırık kemik, çöken akciğerler, tamamen göçen göğüs kemiği, hissedemediği bacakları ve kırılan kaburgalarının deldiği karaciğeri" diye tek tek sayarken Renner, "Tekrar yapardım" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu “Yeğenimi kurtarmak için hiç çekinmeden yine yapardım, bu yaşadıklarımı göze alır ve onu kurtarmak için elimden gelen çabayı gösterirdim" derken gözyaşlarını tutamadı.