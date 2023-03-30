Kar küreme aracının altında kalmıştı: Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk röportaj

Kar kürerken kaza geçiren ve ağır yaralanan ve şimdilerde tedavisi devam eden aktör Jeremy Renner, ABC'den Diane Sawyer, röportajın tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kar küreme aracının altında kalmıştı: Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk röportaj - 1

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Kar küreme aracının altında kalmıştı: Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk röportaj - 2

Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.

Kar küreme aracının altında kalmıştı: Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk röportaj - 3

Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Jeremy Renner, ilk röportajını verdi.

Kar küreme aracının altında kalmıştı: Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk röportaj - 4

ABC'den Diane Sawyer'a konuşan Renner, yaşadıklarını anlatırken yanında uğruna ölümü göze aldığı yeğeni Alexander Fries da vardı.

Kar küreme aracının altında kalmıştı: Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk röportaj - 5

Sawyer, "30 kırık kemik, çöken akciğerler, tamamen göçen göğüs kemiği, hissedemediği bacakları ve kırılan kaburgalarının deldiği karaciğeri" diye tek tek sayarken Renner, "Tekrar yapardım" ifadelerini kullandı.

Kar küreme aracının altında kalmıştı: Jeremy Renner'dan kaza sonrası ilk röportaj - 6

Usta oyuncu “Yeğenimi kurtarmak için hiç çekinmeden yine yapardım, bu yaşadıklarımı göze alır ve onu kurtarmak için elimden gelen çabayı gösterirdim" derken gözyaşlarını tutamadı.

DAHA FAZLA GÖSTER