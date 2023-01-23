Kar küreme makinesinin altında kalan Jeremy Renner: 30'dan fazla kemiğim kırıldı

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, yeni yılın ilk gününde evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan, tedavisine evinde devam edilen Renner, sağlık durumuna dair yeni bir açıklama yaptı.
52 yaşındaki ünlü aktör, yeni Instagram paylaşımında 30'dan fazla kemiğinin kırıldığını söyledi.
Evinde fizik tedavi seansı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Renner, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtti ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etti.
Renner, "Kırılan 30'dan fazla kemiğim iyileşecek ve güçlenecek. Tıpkı aile ve arkadaşlarla olan sevginin ve bağın derinleşmesi gibi. Herkese sevgiler" notunu yazdı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına Chris Hemsworth, Gwen Stefani, Heidi Klum, Chris Evans gibi pek çok ünlü isim de kayıtsız kalmadı ve Renner'a geçmiş olsun mesajlarını iletti.
Marvel filmlerinde Renner'la birlikte rol alan Chris Hemsworth, "Sen bir şampiyonsun dostum! Seni seviyoruz!" diye yazdı.
Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner için hastaneden yapılan açıklamada, oyuncunun künt göğüs travması geçirdiği ve aracın, bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti.
İki ameliyat geçiren ünlü oyuncu, hastane yatağından paylaşımlarıyla hayranlarını bilgilendirmişti. Hastanede 52'nci yaş gününü kutlayan oyuncu, yanında tedavisini gerçekleştiren yoğun bakım ekibiyle birikte poz vererek sağlık ekibine teşekkür etmişti.
Jeremy Renner, 1 Ocak'ta ABD'nin Nevada eyaletindeki göl kenarındaki evinde, kendi kar küreme aracından inip komşusuna yardım ederken tonlarca ağırlıktaki kar küreme aracının altında kalmıştı. Yoğun bakıma alınan Renner'ın durumunun "kritik ama stabil" olduğu belirtilmişti. Ardından 2 Ocak'ta açıklama yapan doktorlar, aktörün "göğüs travması geçirdiğini ve ortopedik yaralanmaları olduğunu" söylemişti.
Çalışır haldeki kar küreme aracından inip karların altında mahsur kalan komşusuna yardım etmek için karların içine dalan, ancak kendi aracının altında kalan Renner'a ilk müdahaleyi doktor komşusunun yaptığı belirtilmişti.
Yaşanan kazaya dair ABD'nin Nevada eyaletindeki Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi."