Kar küreme makinesinin altında kalan Jeremy Renner: 30'dan fazla kemiğim kırıldı

Evinde fizik tedavi seansı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Renner, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtti ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etti.

Renner, "Kırılan 30'dan fazla kemiğim iyileşecek ve güçlenecek. Tıpkı aile ve arkadaşlarla olan sevginin ve bağın derinleşmesi gibi. Herkese sevgiler" notunu yazdı.