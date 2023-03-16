Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı

"AMCAM HAYATTA OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Auggie adındaki yeğenin Jeremy Renner'a yazdığı notta "Çok şanslıyım çünkü benim amcam 'Avengers' (Yenilmezler) üyelerinden biri olan Hawkeye. Ayrıca amcam geçirdiği kazadan sonra hayatta olduğu için de çok şanslıyım" ifadeleri yer aldı.