Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı

Hollywood yıldızı Jeremy Renner, kendi kullandığı tonlarca ağırlıktaki kar küreme aracının altında kalarak ölümden dönmüştü. Tedavisi devam eden Renner, yeğeninin hastanedeyken kendisine yazdığı notu takipçileriyle paylaştı.

Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı - 1

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner,  evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı - 2

30'DAN FAZLA KEMİĞİ KIRILDI

Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner, iki ay önce taburcu oldu. Tedavisi evinde devam eden Jeremy Renner, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığını söylemişti.

Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı - 3

TEDAVİSİ EVİNDE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz aylarda evinde fizik tedavisi gördüğü sırada çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtti ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etmişti.

Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı - 4

"KÜÇÜK ADAMIMI SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında sık sık bilgi veren ünlü oyuncu, geçirdiği kazadan sonra yeğeninin kendisine yazdığı notu "Küçük adamımı seviyorum... Çok yaşa Auggie" diyerek paylaştı.

Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı - 5

"AMCAM HAYATTA OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Auggie adındaki yeğenin Jeremy Renner'a yazdığı notta "Çok şanslıyım çünkü benim amcam 'Avengers' (Yenilmezler) üyelerinden biri olan Hawkeye. Ayrıca amcam geçirdiği kazadan sonra hayatta olduğu için de çok şanslıyım" ifadeleri yer aldı.

Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı - 6

Öte yandan kaza sonrası 52 yaşındaki Jeremy Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtilmişti.

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