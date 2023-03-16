Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner yeğeninin notunu paylaştı

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı.
Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner, iki ay önce taburcu oldu. Tedavisi evinde devam eden Jeremy Renner, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığını söylemişti.
Geçtiğimiz aylarda evinde fizik tedavisi gördüğü sırada çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, kazayla bir anda kendinin ve tüm ailesinin önceliklerinin değiştiğini belirtti ve iyi dileklerini yollayan sevenlerine teşekkür etmişti.
Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında sık sık bilgi veren ünlü oyuncu, geçirdiği kazadan sonra yeğeninin kendisine yazdığı notu "Küçük adamımı seviyorum... Çok yaşa Auggie" diyerek paylaştı.
Auggie adındaki yeğenin Jeremy Renner'a yazdığı notta "Çok şanslıyım çünkü benim amcam 'Avengers' (Yenilmezler) üyelerinden biri olan Hawkeye. Ayrıca amcam geçirdiği kazadan sonra hayatta olduğu için de çok şanslıyım" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan kaza sonrası 52 yaşındaki Jeremy Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtilmişti.