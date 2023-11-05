Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu

Kardashian ailesine daha doğmadan ünlenen yeni bir üye katıldı. Kourtney Kardashian'ın dördüncü çocuğu, müzisyen eşi Travis Barker ile ilk çocuğu. Rocky bebek, gerek hamilelik duyurusu şovu gerekse de anne karnında geçirdiği ameliyatla, hayata magazin manşetlerinden giriş yapmış oldu.

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 1

Dünyanın en ünlü ailesi Kardashian'lara yeni üye katıldı. Ailenin 44 yaşındaki ablası Kourtney Kardashian dün dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Rocky adı verilen bebek, Kardashian'ın 47 yaşındaki müzisyen Travis Barker ile paylaştığı ilk çocuğu.

N-LIFE HABERLERİ

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 2

Henüz aileden doğuma dair resmi açıklama gelmezken, çifte yakın kaynaklar adının Rocky olduğu açıklanan erkek bebeğin dün dünyaya geldiğini doğruladı.

Bebek, Blink182 grubunun davulcusu Baker'ın üçüncü, Kardashian'ın ise dördüncü çocuğu.

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 3

Travis Barker’ın eski eşi Shanna Moakler’dan 20 yaşında Landon adında bir oğlu ve 17 yaşında Alabama adında bir kızı var. Barker, Shanna Moakler’ın eski ilişkisinden doğan 24 aşındaki kızı Atiana’yla da baba kız ilişkisine sahip.

Kourtney Kardashian ise eski sevgilisi ve uzun yıllar ailenin hayatını anlatan reality şovunun bir parçası da olan Scott Disick’ten 13 yaşında Mason, 11 yaşında Penelope ve 8 yaşında Reign adında 3 çocuk sahibiydi. Kardashian ile Disick 2015'te boşanmıştı. 

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 4

Ünlü aileye doğan bebek, aslında daha dünyaya gelmeden ünlendi. Küçük Rocky, anne karnındayken hayati tehlike yaşayınca ünlü yıldız apar topar ameliyata alındı. Sonrasında bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ne Kourtney Kardashian ne de aileden herhangi bir kişi bebeğin yaşadığı sağlık sorununun ne olduğunu ve sebebini açıkladı.

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 5

Uzun süre tüp bebek tedavisi gören ancak daha sonra tedaviyi bıraktığını açıklayan Kourtney Kardashian, süpriz hamilelik haberini eşine, konser esnasında vermişti.

Reality şov yıldızı, Barker konserde sahneye çıktığında, "Travis, hamileyim" yazılı bir pankart açmıştı.

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 6

Kardashian'ın hamilelik duyurusu üzerine eşi Travis Barker, sahnede duygulanmış, eşinin mesajını gördükten sonra sahneden atlayarak onun yanına gitmişti. Konser görüntülerine göre çift, hamilelik haberini sarılarak kutlamıştı.

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 7

Hemen ardından da o pankartı açtığı sırada Kourtney'in karnının dikkat çekecek kadar büyümüş olduğu ortaya çıktı. Çünkü ünlü yıldız pankart olayından sonra kocasıyla kuliste çekilen samimi fotoğraflarını paylaştı. Karnının fark edilmemesi mümkün olmayacak şekilde büyümüş olduğu görüldü.

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 8

HAMİLELİK DUYURUSU TAMAMEN BİR ŞOVMUŞ

Travis Barker'ın bu durumu fark etmemesinin mümkün olmadığı ve hamilelik haberinin şov amaçlı yapıldığı yorumları geldi. Zaten Kourtney Kardashian konserde hamilelik duyurusunu haziranda yaptı ve bebeğini de sadece beş ay sonra doğurdu. Bu pankartlı hamilelik duyurusu olayının da tamamen bir şov olduğu böylece netleşti.

Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 9
Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 10
Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu - 11
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