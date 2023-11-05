Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu

HAMİLELİK DUYURUSU TAMAMEN BİR ŞOVMUŞ

Travis Barker'ın bu durumu fark etmemesinin mümkün olmadığı ve hamilelik haberinin şov amaçlı yapıldığı yorumları geldi. Zaten Kourtney Kardashian konserde hamilelik duyurusunu haziranda yaptı ve bebeğini de sadece beş ay sonra doğurdu. Bu pankartlı hamilelik duyurusu olayının da tamamen bir şov olduğu böylece netleşti.