Kardashian ailesine yeni bebek: Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu
Kardashian ailesine daha doğmadan ünlenen yeni bir üye katıldı. Kourtney Kardashian'ın dördüncü çocuğu, müzisyen eşi Travis Barker ile ilk çocuğu. Rocky bebek, gerek hamilelik duyurusu şovu gerekse de anne karnında geçirdiği ameliyatla, hayata magazin manşetlerinden giriş yapmış oldu.
Dünyanın en ünlü ailesi Kardashian'lara yeni üye katıldı. Ailenin 44 yaşındaki ablası Kourtney Kardashian dün dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Rocky adı verilen bebek, Kardashian'ın 47 yaşındaki müzisyen Travis Barker ile paylaştığı ilk çocuğu.