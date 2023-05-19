Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında

Eski Victoria's Secret meleklerinden Karlie Kloss, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 30 yaşındaki Amerikalı model, belirginleşen karnıyla 2023 Cannes Film Festivali kırmızı halısındaydı.
Bu ayın başında Met Gala'da boy gösteren hamile model, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" filminin Cannes galasına katıldı.
Kloss, Dior imzalı Helen stili kıyafetiyle büyük beğeni topladı.
Ünlü model, kıyafetini Chopard marka 7 ve 8 karatlık mücevherlerle tamamladı.
Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'in 37 yaşındaki Josh Kushner ile 2018'de evlenen Kloss, oğlu Levi'yi 2021'de dünyaya getirdi.
İşte Cannes'da büyük ilgi gören Karlie Kloss'un kırmızı halı pozları...