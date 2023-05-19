Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında

İkinci çocuğuna hamile olan ünlü Victoria's Secret modeli Karlie Kloss, Cannes Film Festivali'ndeki "Indiana Jones and the Dial of Destiny" galasının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 1

Eski Victoria's Secret meleklerinden Karlie Kloss, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 30 yaşındaki Amerikalı model, belirginleşen karnıyla 2023 Cannes Film Festivali kırmızı halısındaydı.

N-LIFE HABERLERİ

Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 2

Bu ayın başında Met Gala'da boy gösteren hamile model, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" filminin Cannes galasına katıldı.

Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 3

Kloss, Dior imzalı Helen stili kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 4

Ünlü model, kıyafetini Chopard marka 7 ve 8 karatlık mücevherlerle tamamladı.

Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 5

Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'in 37 yaşındaki Josh Kushner ile 2018'de evlenen Kloss, oğlu Levi'yi 2021'de dünyaya getirdi.

Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 6

İşte Cannes'da büyük ilgi gören Karlie Kloss'un kırmızı halı pozları...

Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 7
Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 8
Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 9
Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 10
Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 11
Karnı burnunda Karlie Kloss Cannes Film Festivali galasında - 12
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