Karsu anne olmak için gün sayıyor: İşte şarkıcının baby shower partisi
Mike Schrama ile dünyevine giren Karsu, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Heyecanı günden güne büyüyen ünlü şarkıcı, bebeği için baby shower partisi düzenledi.
Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile hayatını birleştirmişti.
Karsu'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Ünlü şarkıcı, bebek beklediğini sosyal medya hesabından duyurmuş ve "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" ifadelerini kullanmıştı.