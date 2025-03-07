Karsu anne olmak için gün sayıyor: İşte şarkıcının baby shower partisi

ERKEK BEBEK YOLDA

Karsu, 46. İstanbul Maratonu’na katılan eşi Mike Schrama için bir pankart hazırlamıştı. Pankartta, “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadelerine yer veren şarkıcı, bu paylaşımla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.