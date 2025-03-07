Karsu anne olmak için gün sayıyor: İşte şarkıcının baby shower partisi

Mike Schrama ile dünyevine giren Karsu, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Heyecanı günden güne büyüyen ünlü şarkıcı, bebeği için baby shower partisi düzenledi.

Karsu anne olmak için gün sayıyor: İşte şarkıcının baby shower partisi - 1

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile hayatını birleştirmişti.

Karsu'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Ünlü şarkıcı, bebek beklediğini sosyal medya hesabından duyurmuş ve "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Karsu anne olmak için gün sayıyor: İşte şarkıcının baby shower partisi - 2

ERKEK BEBEK YOLDA

Karsu, 46. İstanbul Maratonu’na katılan eşi Mike Schrama için bir pankart hazırlamıştı. Pankartta, “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadelerine yer veren şarkıcı, bu paylaşımla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Karsu anne olmak için gün sayıyor: İşte şarkıcının baby shower partisi - 3

Heyecanı günden güne büyüyen Karsu Dönmez oğlu için baby shower partisi düzenlendi.

Karsu anne olmak için gün sayıyor: İşte şarkıcının baby shower partisi - 4

34 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Karsu anne olmak için gün sayıyor: İşte şarkıcının baby shower partisi - 5

Dönmez paylaşımına "Sevgili ailemle baby shower. Siz benim dünyamsınız" notunu düştü.

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