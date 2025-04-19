Karsu Dönmez anne oldu! Oğlunun adını açıkladı
Geçtiğimiz yıl Mike Schrama ile dünyaevine giren şarkıcı Karsu anne oldu. Ünlü şarkıcı, oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile hayatını birleştirmişti.
Geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyuran Karsu 6. İstanbul Maratonu’na katılan eşi Mike Schrama için bir pankart hazırlamıştı.
Şarkıcı pankartta, “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadelerine yer vermişti.