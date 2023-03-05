Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Hollanda'da doğup büyüyen, ailesi aslen Hataylı olan ünlü müzisyen Karsu, depremde halasını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti. Şimdilerde depremzedelere yardım etmek için çabalayan Karsu, halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.

Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf - 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Bu illerden biri de Hatay oldu.

Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf - 2

Hollanda'ya göçen Türk kökenli bir ailenin kızları olan müzisyen Karsu Dönmez, depremlerin ardından Hatay'daki ailesinden 10 kişiyi kaybetti.

Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf - 3

Karsu Dönmez, Instagram hesabından halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü isim, paylaşımına “Karsu Köyü'nde halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf” notunu düştü.

Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf - 4

"BU BENİM ÖDEVİM"

NTV'de özel yayına telefon bağlantısıyla katılan Karsu, kayıplarını gözyaşları içinde anlatmış ve "Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna'yı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül'ü, eşini ve üç kızını, Meral Teyzemi kaybettik. 89 yaşındaki ninemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor. Karsu köyünden halam aradı, 'Hijyen setleri ve para lazım' dedi. 'Ne olur bizi unutma, unutma, unutma' dedi. Kesinlikle Türkiye'yi, Hatay'ı, büyün afet bölgelerini unutturmayacağım. Söz veriyorum. Unutturmayacağım, benim ödevim artık bu" demişti.

Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf - 5

KAYBETTİĞİ KUZENİNİN ARDINDAN SÖYLEDİ

Öte yandan Hollanda’da Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortak yayın yapılmıştı. 89 milyon euro bağış toplanan iki saatlik ortak yayına şarkıcının seslendirdiği türkü damgasını vurmuştu.

Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf - 6

Karsu Dönmez de canlı yayında Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirmişti.

Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf - 7

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlatmıştı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

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