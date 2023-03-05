Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

"BU BENİM ÖDEVİM"

NTV'de özel yayına telefon bağlantısıyla katılan Karsu, kayıplarını gözyaşları içinde anlatmış ve "Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna'yı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül'ü, eşini ve üç kızını, Meral Teyzemi kaybettik. 89 yaşındaki ninemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor. Karsu köyünden halam aradı, 'Hijyen setleri ve para lazım' dedi. 'Ne olur bizi unutma, unutma, unutma' dedi. Kesinlikle Türkiye'yi, Hatay'ı, büyün afet bölgelerini unutturmayacağım. Söz veriyorum. Unutturmayacağım, benim ödevim artık bu" demişti.