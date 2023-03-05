Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Bu illerden biri de Hatay oldu.
Hollanda'ya göçen Türk kökenli bir ailenin kızları olan müzisyen Karsu Dönmez, depremlerin ardından Hatay'daki ailesinden 10 kişiyi kaybetti.
Karsu Dönmez, Instagram hesabından halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı.
Ünlü isim, paylaşımına “Karsu Köyü'nde halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf” notunu düştü.
NTV'de özel yayına telefon bağlantısıyla katılan Karsu, kayıplarını gözyaşları içinde anlatmış ve "Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna'yı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül'ü, eşini ve üç kızını, Meral Teyzemi kaybettik. 89 yaşındaki ninemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor. Karsu köyünden halam aradı, 'Hijyen setleri ve para lazım' dedi. 'Ne olur bizi unutma, unutma, unutma' dedi. Kesinlikle Türkiye'yi, Hatay'ı, büyün afet bölgelerini unutturmayacağım. Söz veriyorum. Unutturmayacağım, benim ödevim artık bu" demişti.
Öte yandan Hollanda’da Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortak yayın yapılmıştı. 89 milyon euro bağış toplanan iki saatlik ortak yayına şarkıcının seslendirdiği türkü damgasını vurmuştu.
Karsu Dönmez de canlı yayında Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirmişti.
Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlatmıştı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söylemişti.