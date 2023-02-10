Karsu Dönmez'in üç akrabası daha hayatını kaybetti

Günlerdir depremin ağır yıkımlara neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan kuzenleri için yardım isteyen şarkıcı Karsu'nun yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşi yaşamını yitirdi. Ünlü isim acı haberi, sosyal medyadan duyurdu.

Karsu Dönmez'in üç akrabası daha hayatını kaybetti - 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Bu illerden biri de Hatay oldu.

Karsu Dönmez'in üç akrabası daha hayatını kaybetti - 2

Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez, halası, amcası, ninesi, kuzenleri ve yeğenlerinin enkaz altında kaldığını duyurmuş ve katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti.

Karsu Dönmez'in üç akrabası daha hayatını kaybetti - 3

KUZENLERİNİ KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Ünlü isim, bugün yaptığı paylaşımda  yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinin enkazdan sağ çıkarılamadığını söyledi.

Karsu Dönmez'in üç akrabası daha hayatını kaybetti - 4

Instagram hesabından aileyle çektirdiği mutluluk pozunu paylaşan Karsu, "Nur içinde yat Tuna ablacığım, Aziz ağabeyim, Araz yeğenim. Sizi çok seviyoruz çok. Paylaşan, yardım eden herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Karsu Dönmez'in üç akrabası daha hayatını kaybetti - 5

"NİNEM BULUNDU"

Öte yandan Karsu, birkaç gün önce ninesinin bulunduğunu açıklamış ve "Ninem bulundu! Allahım çok şükür. Dualarım sizinle" ifadelerini kullanmıştı.

Karsu Dönmez'in üç akrabası daha hayatını kaybetti - 6

"MELEKSİN HALA"

Sonrasında bir paylaşım daha yapan Karsu, halasını kaybettiğini belirtmişti. Ünlü şarkıcı, halasıyla fotoğrafını paylaşıp "Nur içinde yat halacığım. Meleksin hala melek" notunu düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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