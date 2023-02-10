Karsu Dönmez'in üç akrabası daha hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Bu illerden biri de Hatay oldu.
Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez, halası, amcası, ninesi, kuzenleri ve yeğenlerinin enkaz altında kaldığını duyurmuş ve katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti.
Ünlü isim, bugün yaptığı paylaşımda yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinin enkazdan sağ çıkarılamadığını söyledi.
Instagram hesabından aileyle çektirdiği mutluluk pozunu paylaşan Karsu, "Nur içinde yat Tuna ablacığım, Aziz ağabeyim, Araz yeğenim. Sizi çok seviyoruz çok. Paylaşan, yardım eden herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Karsu, birkaç gün önce ninesinin bulunduğunu açıklamış ve "Ninem bulundu! Allahım çok şükür. Dualarım sizinle" ifadelerini kullanmıştı.
Sonrasında bir paylaşım daha yapan Karsu, halasını kaybettiğini belirtmişti. Ünlü şarkıcı, halasıyla fotoğrafını paylaşıp "Nur içinde yat halacığım. Meleksin hala melek" notunu düşmüştü.