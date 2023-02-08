Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Dün Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını açıklayan şarkıcı Karsu, deprem bölgesinden gelen bir iyi bir kötü haberi paylaştı.

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle - 1

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle - 2

Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hatay'daki ninesi, halası ve kuzenlerinden haber alamadığını duyurmuştu.

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle - 3

"BİZDE ÇOK KAYIP VAR"

Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımına "Türkiye & Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" demişti.

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle - 4

Ünlü isim, sözlerine "Bizde çok kayıp var. Ninem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye devam etmişti.

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle - 5

"NİNEM BULUNDU"

Karsu, bu paylaşımından saatler sonra nenesinin bulunduğunu açıkladı ve "Ninem bulundu! Allahım çok şükür. Dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle - 6

"MELEKSİN HALA"

Sonrasında bir paylaşım daha yapan Karsu, halasını kaybettiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı, halasıyla fotoğrafını paylaşıp "Nur içinde yat halacığım. Meleksin hala melek" notunu düştü.

Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle - 7

"HOLLANDA'DAN TÜRKİYE'YE YARDIM"

Öte yandan Hollanda'da olan Karsu Dönmez, deprem bölgelerine yardımın yola çıktığını duyurmuştu. Ünlü isim, paylaşımına "Hollanda'dan Türkiye'ye yardım. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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