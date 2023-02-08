Karsu'dan bir iyi bir kötü haber geldi: Dualarım sizinle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem 10 kenti yerle bir etti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hatay'daki ninesi, halası ve kuzenlerinden haber alamadığını duyurmuştu.
Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımına "Türkiye & Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" demişti.
Ünlü isim, sözlerine "Bizde çok kayıp var. Ninem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye devam etmişti.
Karsu, bu paylaşımından saatler sonra nenesinin bulunduğunu açıkladı ve "Ninem bulundu! Allahım çok şükür. Dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.
Sonrasında bir paylaşım daha yapan Karsu, halasını kaybettiğini belirtti.
Ünlü şarkıcı, halasıyla fotoğrafını paylaşıp "Nur içinde yat halacığım. Meleksin hala melek" notunu düştü.
Öte yandan Hollanda'da olan Karsu Dönmez, deprem bölgelerine yardımın yola çıktığını duyurmuştu. Ünlü isim, paylaşımına "Hollanda'dan Türkiye'ye yardım. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var" demişti.