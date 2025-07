Kumru Tibet, sözlerini "İçimdeki tarifsiz özlemin her geçen gün biraz daha artsa da her zaman, her şartta böyle sevgi dolu gözlerle baktığın kızın olmak paha biçilemez. Ne diyeyim; Ölüm Allah’ın emri, ayrılık olmasa" diye noktaladı.