Kasırganın vurduğu ABD'de yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba: Evim göçtü, arabam sular altında kaldı

Tuğba, “İnsanların evleri, arabaları gitti. Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti. İşyerleri kapandı. Biz de hiç uyumadık. Arka taraftaki iki katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti. Yüzyılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma bile” diye konuştu.