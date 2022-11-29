Katar 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekleyen Hırvat model Ivana Knoll hapis cezasıyla karşı karşıya

Knoll, "Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bize bazı özgürlükler tanıyacağını ve herhangi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyordum. Sonra kuralları duydum ve şok oldum. Kıyafet yönetmeliği omuzları, dizleri, göbeği ve her şeyi göstermeyi yasaklıyor ve bende her şeyi kapatacak kıyafet yok" dedi.





