Katar 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekleyen Hırvat model Ivana Knoll hapis cezasıyla karşı karşıya

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekleyen Hırvatistanlı ünlü model Ivana Knoll, stadyumda giydiği kıyafetler nedeniyle hapis cezası alabilir.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekleyen Hırvat model Ivana Knoll hapis cezasıyla karşı karşıya - 1

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki maçlarda uygulanan alkol yasağının ardından Hırvat model Ivana Knoll'un giydiği kıyafetler tartışma yarattı.


Katar 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekleyen Hırvat model Ivana Knoll hapis cezasıyla karşı karşıya - 2

Knoll'un giydiği dekolteli elbiselerin Katar yasalarına göre yasak olduğunu vurgulayan Katarlılar harekete geçti. Katar'ın koyduğu yasakları çiğnemekle suçlanan ve şikayet edilen Knoll hapis cezası alabilir.


Katar 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekleyen Hırvat model Ivana Knoll hapis cezasıyla karşı karşıya - 3

Hapis cezasının gündeme gelmesinin ardından Hırvatlar, Knoll'a destek çıktı. Böyle bir olayın çağımıza aykırı olduğunu ve herkesin özgür biçimde giyinebilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Knoll'un ülkesine dönmesini istiyor.


Katar 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekleyen Hırvat model Ivana Knoll hapis cezasıyla karşı karşıya - 4

Knoll, "Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bize bazı özgürlükler tanıyacağını ve herhangi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyordum. Sonra kuralları duydum ve şok oldum. Kıyafet yönetmeliği omuzları, dizleri, göbeği ve her şeyi göstermeyi yasaklıyor ve bende her şeyi kapatacak kıyafet yok" dedi.


Katar 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini tribünde destekleyen Hırvat model Ivana Knoll hapis cezasıyla karşı karşıya - 5

Kıyafetleri nedeniyle tutuklanma riski olup olmadığı sorulduğunda Knoll, "Böyle bir şeyden asla korkmam" yanıtını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

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