Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu

Haberler - ntv.com.tr | 01.06.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 01.06.2022 - 10:16

Katar Prensi Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin üçüncü eşi olan Kasia Gallanio, İspanya’nın Marbella şehrindeki evinde ölü bulundu. Polis, ilk belirlemelere göre Gallanio'nun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü açıkladı. Lüks yaşamıyla bilinen ve hayatı için 'peri masalı gibi' tanımlaması yapılan Gallanio, Al Thani ile yıllardır velayet savaşı sürdürüyordu ve kısa süre önce eski eşini çocuk istismarıyla suçlamıştı.

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 1

OTOPSİ YAPILACAK

Katar Prensi Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin üçüncü eşi olan Kasia Gallanio, İspanya’nın Marbella şehrindeki evinde pazar sabahı ölü bulundu. Polis, Gallanio'nun aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü gösteren ilk belirtilerle birlikte ölümünün nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı.

 

İspanyol El Pais gazetesine göre Gallanio’nun cesedi, Paris’te yaşayan en küçük kızının polise annesinden günlerdir haber alamadığını bildirmesi üzerine bulundu.

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 2

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin amcası olan 73 yaşındaki Al Thani’nin 45 yaşındaki eski eşi, Al Thani ile uzun zamandır velayet mücadelesi sürdürüyordu.

Gallanio, kısa süre önce, Katar’ın eski ekonomi bakanı olan Al Thani’nin, reşit olmayan bir çocuğa uygunsuz bir şekilde dokunduğu iddiasını öne sürmüştü. Katar Prensi ise iddiayı reddetmişti.

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 3

Fransız Le Parisien gazetesi, Paris mahkemesinin, Gallanio’nun velayet talebini birkaç gün önce reddettiğini yazdı. İddiaya göre, Gallanio'nun "ruhsal çöküntü" ile hastaneye kaldırılmasının ardından dava psikolojik değerlendirme yapılması için ertelendi.

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 4

Gallanio ile Katar Prensi’nin, Marbella'da annelerinin yanına taşınmaya karar vermeden önce Al Thani ile birlikte yaşayan 17 yaşında ikiz kızları var. Gallanio, eski eşinin "ceza" olarak çocuklarına "ekonomik kesinti" yapmaya karar verdiğini iddia etmişti.

Eski evlilerin bir de 15 yaşında, Paris’te babasıyla yaşayan kızı var.

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 5

İkilinin, velayet savaşı 15 yıldır sürüyordu. Al Thani, mahkemede eski eşini “alkolik” olmakla suçlarken,  Gallanio da Katar Prensi’ni istismarla suçlamıştı.

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 6

"KIZIMI BENİMLE KONUŞTURMUYOR"

Gallanio, son verdiği röportajda, “Küçük kızımın benimle konuşmasına izin verilmiyor, bu beni çok üzüyor. Çünkü babasından çok fazla maddi şey alıyor, bunlar neredeyse manipülasyon ve şantaj malzemesi gibi” demişti. Kızıyla görüşememesini de “Bedenimden bir parça kopmuş gibi oldu” diye tanımlamıştı.

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 7

Lüks yaşamıyla bilinen Gallanio, Sofia Vergara’nın 2015’te Joe Manganiello ile düğününe de katılmıştı.

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 8
Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu - 9

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