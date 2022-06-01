Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanioevinde ölü bulundu

"KIZIMI BENİMLE KONUŞTURMUYOR"

Gallanio, son verdiği röportajda, “Küçük kızımın benimle konuşmasına izin verilmiyor, bu beni çok üzüyor. Çünkü babasından çok fazla maddi şey alıyor, bunlar neredeyse manipülasyon ve şantaj malzemesi gibi” demişti. Kızıyla görüşememesini de “Bedenimden bir parça kopmuş gibi oldu” diye tanımlamıştı.