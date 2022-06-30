Katar Şeyhi'nden çantayla nakit para alan Prens Charles karar değiştirdi

Katar’ın eski başbakanından 2011 ve 2015 yılları arasında üç kez, bir çanta içinde nakit olarak 1’er milyon dolar alarak, toplam 3 milyon dolar bağış kabul ettiği ortaya çıkan Prens Charles, artık nakit bağış almamaya karar verdi. PA haber ajansı, haberi bir kraliyet kaynağına dayandırdı.

Sunday Times gazetesi geleceğin İngiltere kralının, 2007-2015 yılları arasında Katar hükümetine liderlik eden Şeyh Hamad bin Jassim'in Galler Prensi Yardım Fonu'na (PWCF) yaptığı katkıları şahsen kabul ettiğini belirtmişti.