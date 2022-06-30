Katar Şeyhi'nden çantayla nakit para alan Prens Charles karar değiştirdi

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 10:14
Katar’ın eski başbakanından 2011 ve 2015 yılları arasında üç kez, bir çanta içinde nakit olarak 1’er milyon dolar alarak, toplam 3 milyon dolar bağış kabul ettiği ortaya çıkan Prens Charles, artık nakit bağış almamaya karar verdi. PA haber ajansı, haberi bir kraliyet kaynağına dayandırdı.
Sunday Times gazetesi geleceğin İngiltere kralının, 2007-2015 yılları arasında Katar hükümetine liderlik eden Şeyh Hamad bin Jassim'in Galler Prensi Yardım Fonu'na (PWCF) yaptığı katkıları şahsen kabul ettiğini belirtmişti.
Haber üzerine bir kraliyet kaynağı, Charles'ın tavsiye üzerine hareket ettiğini ve “bunun bir daha olmayacağını” vurguladı.
Bu karar, basın grubu Republic'in "şoke edici" konuyla ilgili tam açıklama talep etmesi üzerine geldi.
PA haber ajansına konuşan bir kraliyet kaynağı, “Nakit para derhal Prens Charles’ın hayır kurumlarına aktarıldı ve parayı kabul etmeye karar verenler onun hayır kurumlarıydı” dedi. Aynı kaynak, sürecin doğru işlediğini, bağış kurallarına uygun davranıldığını da belirtti.
“Galler Prensi tavsiye üzerine çalışır. Durumlar, bağlamlar yıllar içinde değişir” diyen kaynak, “Beş yıldan uzun bir zamandır bu şekilde bağış alınmadı ve bir daha olmayacak. O, o zamandı, şimdi durum farklı” diye konuştu.
Clarence House, üç kez 1’er milyon dolar bağış alındığının ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, “Şeyh Hamad bin Jassim'den alınan hayırsever bağışlar, uygun yönetim ve tüm doğru süreçlerin izlendiğine dair bize güvence veren Prens'in hayır kurumlarından birine derhal iletildi” dedi.
Sunday Times’ın haberine göre, içinde 1 milyon euro nakit olan çanta, Charles’ın 2011 ve 2015 yılları arasında eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani'den şahsen aldığı toplam 3 milyon euro tutarındaki üç nakit paradan biriydi. Gazete, paraların, Prens’in özel projelerini ve İskoçya'daki malikanesini finanse eden Galler Prensi Yardım Fonu'nun (PWCF) hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Daha önce de Şeyh Hamad, Prens Charles'a lüks Londra mağazası Fortnum ve Mason'ın çantalarına doldurulmuş 1 milyon euro verdi.
Prens Charles ayrıca 2015 yılında Clarence House'ta yapılan bire bir özel bir toplantı sırasında 1 milyon euro'luk bir spor çantasını kabul etti.