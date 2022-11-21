Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek?
Dünya Kupası, dünyanın en renkli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ülkelerin giyeceği formalar da merak konusu oluyor. Katar’da yapılan 2022 Dünya Kupası da seçilen formalar sayesinde bir moda şovuna dönüşecek gibi görünüyor. Formaların çoğundan sorumlu olan Adidas, Nike ve Puma, 32 takımın 26'sının resmi forma tedarikçisi konumunda. Diğer forma markaları arasında da Marathon, Majid, Hummel, Kappa, New Balance ve One All Sports var. İşte 2022 Katar Dünya Kupası’nın forma şıklığı…