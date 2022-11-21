 Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek?

Dünya Kupası, dünyanın en renkli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ülkelerin giyeceği formalar da merak konusu oluyor. Katar’da yapılan 2022 Dünya Kupası da seçilen formalar sayesinde bir moda şovuna dönüşecek gibi görünüyor. Formaların çoğundan sorumlu olan Adidas, Nike ve Puma, 32 takımın 26'sının resmi forma tedarikçisi konumunda. Diğer forma markaları arasında da Marathon, Majid, Hummel, Kappa, New Balance ve One All Sports var. İşte 2022 Katar Dünya Kupası’nın forma şıklığı…

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 1

Güney Kore

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 2

Uruguay

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 3

Gana

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 4

Portekiz

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 5

İsviçre

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 6

Sırbistan

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 7

Brezilya

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 8

Hırvatistan

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 9

Kanada

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 10

Belçika

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 11

Japonya

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 12

Almanya

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 13

İspanya

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 14

Tunus

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 15

Danimarka

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 16

Avustralya

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 17

Fransa

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 18

Meksika

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 19

Polonya

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 20

Suudi Arabistan

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 21

Arjantin

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 22

Galler

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 23

ABD

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 24

İran

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 25

İngiltere

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 26

Hollanda

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 27

Senegal

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 28

Ekvador

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 29

Kamerun

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 30

Fas

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda en iyi formayı hangi takım giyecek? - 31

Kosta Rika

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