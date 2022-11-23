 Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti. Daha önce ‘Düşes’ unvanına sahip olan Kate Middleton, ‘Galler Prensesi’ olarak ilk resmi etkinliğinde boy gösterdi.

Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 1

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Kraliçe Elizabeth'in, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapamasının ardından en büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti.

Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 2

Daha önce ‘Galler Düşesi’ unvanına sahip olan Kate Middleton, ‘Galler Prensesi’ olarak ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı.

Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi davette boy gösteren Prenses, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’yı karşıladı.

Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 3

‘Prenses’ unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, kıyafet tercihini resmi davetlerle sık sık tasarımlarını giydiği Jenny Packham’dan yana kullandı.

Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 4

Galler Prensesi, davette Prenses Diana’nın de favorisi olan tacı taktı. Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı (Lover’s Knot) adlı tacı takan Prenses, ayrıca Prenses Diana’ya ait olan küpeleri tercih etti.

İşte Galler Prensesi'nin ilk resmi davetinden görüntüler...

Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 5
Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı - 6

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