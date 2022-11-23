Kate Middleton 'Prenses' unvanıyla ilk resmi davetine katıldı

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Kraliçe Elizabeth'in, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olarak dünyaya gözlerini kapamasının ardından en büyük oğlu Kral III. Charles tahta geçti.