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Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu

Haberler - ntv.com.tr | 01.08.2022 - 12:04 - Son Güncelleme : 01.08.2022 - 12:07

İngliz kraliyet ailesi üyeleri Kate Middleton ve Prens Wiliam’ın evlenmeden önce partilerken çekilen görüntülerini bir video haline getiren TikTok kullanıcısı, milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu - 1

ve ’ın 20’li yaşlarında evlenmeden önce çekilen görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu - 2

4 MİLYONDAN FAZLA İZLENME

Çiftin partilerken çekilen fotoğraflarını video haline getiren TikTok kullanıcısı, 4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu - 3

Videonun altına gelen yorumlarda çiftin "doğal" ve "özgür ruhlu" görüntüleri övgü topladı.

Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu - 4

Middleton'ın fotoğraflarda güzel görünmesi ise  "Ne kadar da fotojenik! Kate tanrıça gibi gözüküyor!" yorumlarına sebep oldu.

Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu - 5

Prens William ve Middleton 2002 yılında İskoçya'da St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı. Çift, 2011 yılında evlendi.


İşte TikTok videosunda yayınlanan birkaç fotoğraf...

Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu - 6
Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu - 7

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