Kate Middleton ve Prens Wiliam'ın partilerken çekilen görüntüleri viral oldu

Haberler - ntv.com.tr | 01.08.2022 - 12:04 - Son Güncelleme : 01.08.2022 - 12:07
Prens William ve Kate Middleton’ın 20’li yaşlarında evlenmeden önce çekilen görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.
Çiftin partilerken çekilen fotoğraflarını video haline getiren TikTok kullanıcısı, 4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
Videonun altına gelen yorumlarda çiftin "doğal" ve "özgür ruhlu" görüntüleri övgü topladı.
Middleton'ın fotoğraflarda güzel görünmesi ise "Ne kadar da fotojenik! Kate tanrıça gibi gözüküyor!" yorumlarına sebep oldu.
Prens William ve Middleton 2002 yılında İskoçya'da St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı. Çift, 2011 yılında evlendi.
İşte TikTok videosunda yayınlanan birkaç fotoğraf...