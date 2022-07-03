Kate Middleton ve Prens William'ın Karayipler uçuşlarının halka maliyeti açıklandı

Haberler | 03.07.2022 - 10:34
Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton'ın tartışmalı Karayipler turunda gerçekleştirdiği uçuşlar, Birleşik Krallık (BK) vergi mükelleflerine 226 bin sterlinden (yaklaşık 4 milyon 550 bin TL) fazlaya mal oldu.
Bu meblağ, perşembe günü yayımlanan 2021 ve 2022 kraliyet hesaplarının bir parçası.
Independent Türkçe'nin haberine göre, kraliyet ailesinin çeşitli yolculuklarının toplam seyahat faturasıysa 4 milyon 500 bin sterline (yaklaşık 91 milyon 150 bin TL) ulaştı.
Bu giderler, vergi mükelleflerinin karşıladığı Egemenlik Ödeneği'nden finanse ediliyor. Seyahat faturası, büyük ölçüde tecrit kısıtlamalarının kaldırılması sebebiyle yıllık bazda 1 milyon 300 bin sterlin (yaklaşık 26 milyon 350 bin TL) arttı.
Prens William ve Kate Middleton'ın mart ayında Belize, Jamaika ve Bahamalar'a yaptığı gezi "sömürgecilik kokan" görüntüler sebebiyle ağır eleştiriye maruz kalmıştı. Çift özel jetle seyahat ederken çalışanları planlama gezisi için tarifeli seferler kullanmış, toplam maliyet 226 bin 283 sterlini (yaklaşık 4 milyon 600 bin TL) bulmuştu.
Karayipler gezisi bu yılki en pahalı kraliyet turu olurken onu Prens Charles'ın özel uçuş için 138 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 800 bin TL) harcadığı Barbados ziyareti takip ediyor.
Dün açıklanan diğer meblağlar, vergi mükelleflerinin finanse ettiği egemenlik ödeneğinin, "çekirdek fon" için 51 milyon 800 bin sterlin (yaklaşık 1 milyar TL) ve Buckingham Sarayı'nın yenilenmesi için 34 milyon 500 bin sterlin (yaklaşık 700 milyon TL) dahil toplam 86 milyon 300 bin sterlin (yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL) olduğunu gösteriyor.
Açıklanan hesaplarda, kraliyet ailesinin BK'de ve yurtdışında 2 bin 300 ücretli iş temin ettiği görülüyor. Bunların 201'i Kraliçe tarafından gerçekleştirilmiş. Bu sayı, Majestelerinin 2020-2021’deki 113 ücretli işine kıyasla artış göstermiş.
Egemenlik Ödeneği'nden kraliyet ailesinin ev idaresi ve konuk ağırlama için 1 milyon 300 bin sterlin (yaklaşık 26 milyon 325 bin TL) 491 tam zamanlı çalışan için toplam 23 milyon 700 bin sterlin (yaklaşık 480 milyon TL) ödenmiş.
Prens Charles ayrıca, Cambridge'in faaliyetleri için toplam 4 milyon 400 bin sterlinlik (yaklaşık 90 milyon TL) ödeme yapmış. Charles, Cornwall Dükalığı'ndaki mülkünün özel yıllık gelirinden geçen sene 23 milyon sterlin (yaklaşık 465 milyon TL) elde etmiş.
Charles, kraliyet ailesinin üst düzey üyeliği görevini 2020'de bırakan Sussex Dükü ve Düşesi'ne artık fon sağlamadığı için, Prens'in çocuklarının faaliyetlerine ilişkin faturası 2019-2020’ye göre 1 milyon 200 bin (yaklaşık 24 milyon 300 bin TL) sterlin azalmış.
Rapor ayrıca Charles'ın 5 milyon 900 bin sterlin (yaklaşık 120 milyon TL) vergi, Londra'daki ofisinin ve Clarence House'un işletimi için 107 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 150 bin TL) ve personel maaş masrafları dahil gayri resmi harcamalar için 3 milyon 300 bin sterlin (yaklaşık 67 milyon bin TL) ödediğini gösteriyor.