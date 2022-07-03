Kate Middleton ve Prens William'ın Karayipler uçuşlarının halka maliyeti açıklandı

Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton'ın tartışmalı Karayipler turunda gerçekleştirdiği uçuşlar, Birleşik Krallık (BK) vergi mükelleflerine 226 bin sterlinden (yaklaşık 4 milyon 550 bin TL) fazlaya mal oldu.



Bu meblağ, perşembe günü yayımlanan 2021 ve 2022 kraliyet hesaplarının bir parçası.



Independent Türkçe'nin haberine göre, kraliyet ailesinin çeşitli yolculuklarının toplam seyahat faturasıysa 4 milyon 500 bin sterline (yaklaşık 91 milyon 150 bin TL) ulaştı.

Bu giderler, vergi mükelleflerinin karşıladığı Egemenlik Ödeneği'nden finanse ediliyor. Seyahat faturası, büyük ölçüde tecrit kısıtlamalarının kaldırılması sebebiyle yıllık bazda 1 milyon 300 bin sterlin (yaklaşık 26 milyon 350 bin TL) arttı.