Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi

Haberler - NTV Haber | 25.05.2022 - 20:40 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 20:41

Johnny Depp ile Amber Heard arasında devam eden davanın önemi bir tanığı vardı. 1990'lı yıllarda Depp ile büyük bir aşk yaşayan süper model Kate Moss, video bağlantı aracılığıyla konuştu. Johnny Depp hakkında, eski eşi Amber Heard tarafından ortaya atılan "Onu da merdivenlerden itti" iddiasını yalanladı.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 1

KATE MOSS İFADE VERDİ

ve arasındaki karalama davasında ünlü süpermodel Kate Moss ifade verdi.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 2

1990'LI YILLARDA BÜYÜK AŞK YAŞAMIŞLARDI

1990'lı yıllarda Johnny Depp ile büyük bir aşk yaşayan Moss, Amber Heard'ü yalanladı.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 3

KATE MOSS İDDİALARI YALANLADI

Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, Beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 4

İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatiileri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü anlattı.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 5

KATE MOSS: MERDİVENLERDEN AŞAĞIYA KAYDIM

Moss, "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu." sözleriyle olayı anlattı.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 6

KATE MOSS: JOHNNY DEPP BANA YARDIM ETTİ

Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in onu odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığını da vurguladı.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 7

AMBER HEARD ZOR DURUMDA

Moss'un ifadesinin Amber Heard'ü çok zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 8

50 MİLYON DOLARLIK DAVA

İddialar sebebiyle itibarının lekelendiğini öne süren Johnny Depp, eski eşi Amber Heard aleyhine 50 milyon dolarlık karalama davası açmıştı.

Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi - 9

Heard, evlilikleri sırasında kendisini darp etmekle suçladığı Johnny Depp'in Kate Moss'a da şiddet uyguladığını ve onu merdivenlerden ittiğini ileri sürmüştü.

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