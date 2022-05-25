Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi

KATE MOSS: MERDİVENLERDEN AŞAĞIYA KAYDIM

Moss, "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu." sözleriyle olayı anlattı.