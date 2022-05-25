Kate Moss, Amber Heard davasında tanık oldu: Johnny Depp beni merdivenlerden itmedi

Haberler - NTV Haber | 25.05.2022 - 20:40 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 20:41
Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında ünlü süpermodel Kate Moss ifade verdi.
1990'lı yıllarda Johnny Depp ile büyük bir aşk yaşayan Moss, Amber Heard'ü yalanladı.
Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, Beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi.
İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatiileri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü anlattı.
Moss, "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu." sözleriyle olayı anlattı.
Kate Moss, eski sevgilisi Johnny Depp'in onu odaya kadar taşıdığını ve tıbbi yardım almasını sağladığını da vurguladı.
Moss'un ifadesinin Amber Heard'ü çok zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.
İddialar sebebiyle itibarının lekelendiğini öne süren Johnny Depp, eski eşi Amber Heard aleyhine 50 milyon dolarlık karalama davası açmıştı.
Heard, evlilikleri sırasında kendisini darp etmekle suçladığı Johnny Depp'in Kate Moss'a da şiddet uyguladığını ve onu merdivenlerden ittiğini ileri sürmüştü.