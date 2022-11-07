Kate Moss davalık oldu

Tüm zamanların en iyi modelleri arasında gösterilen İngiliz model Kate Moss sağlıklı yaşam ürünleri sattığı markasının isim hakları nedeniyle davalık oldu.

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İngiliz eski top model Kate Moss'un (48), iyi ve sağlıklı yaşam ürünleri sattığı markasının isim hakları nedeniyle başı dertte.


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'Cosmoss' isimli markasının telif hakları, Danimarkalı 50 yıllık Pharmacosmos şirketinin engeline takıldı.

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Biri ayakkabı sektörü, biri tıbbi ürün sektörü biri de aşı sektöründe olmak üzere iki Alman bir Endonezyalı üç şirket daha Moss'un marka ismine karşı.

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Şirketler, Moss'un kullandığı ismin karışıklık yaratacağını savunuyor ve tazminat talep ediyor.

Kate Moss davalık oldu - 5

Moss, geçtiğimiz günlerde moda dergisi WSJ için New York'da düzenlenen etkinlikte boy göstermiş ve transparan stiliyle çok konuşulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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