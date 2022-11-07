Kate Moss davalık oldu

İngiliz eski top model Kate Moss'un (48), iyi ve sağlıklı yaşam ürünleri sattığı markasının isim hakları nedeniyle başı dertte.
'Cosmoss' isimli markasının telif hakları, Danimarkalı 50 yıllık Pharmacosmos şirketinin engeline takıldı.
Biri ayakkabı sektörü, biri tıbbi ürün sektörü biri de aşı sektöründe olmak üzere iki Alman bir Endonezyalı üç şirket daha Moss'un marka ismine karşı.
Şirketler, Moss'un kullandığı ismin karışıklık yaratacağını savunuyor ve tazminat talep ediyor.
Moss, geçtiğimiz günlerde moda dergisi WSJ için New York'da düzenlenen etkinlikte boy göstermiş ve transparan stiliyle çok konuşulmuştu.