Kate Moss'un takıntılı hayranı katil çıktı

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Warrington’ın boşanmış olan ebeveynleri, bu yıl 2 Mart tarihinde Gloucestershire’da iki ayrı adreste ölü olarak bulundu.



Katil, bu yıl 17 Şubat’ta ev arkadaşına bıçakla saldırdığı sırada tutuklanmış ve ardından da ruh sağlığı yasası uyarınca gözaltına alınmıştı.

Gloucester’daki Wotton Lawn psikiyatri ünitesine alınan Warrington, 1 Mart öğleden sonra Wotton Lawn’dan kaçtı. Personel, Warrington’ın kaçtığını anladığında saatler gece yarısıydı.



Bu sırada 40 yaşındaki cani, annesinin boğazını kesmiş ardından da bir taksi tutarak babasının evine geçmişti. Babasının dairesindeyken, komşular yüksek çarpma sesleriyle ve yaşlı adamın, “Bunu neden yapıyorsun?'” diye bağırmasına uyandı.



Polisi çağıran komşular bu arada Warrington’ın “Bundan gerçekten zevk alacağım” dediğini duydu. Warrington, yakalandıktan sonra yüksek güvenlikli bir psikiyatri tesisi olan Broadmoor Hastanesi’nde gözaltında tutulmaya başlandı.