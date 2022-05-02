Katy Perry televizyon programında yere düştü

Haberler | 02.05.2022 - 13:14

Jüri üyesi olduğu American Idol adlı yarışma programının Disney konseptli özel gecesinde deniz kızı kostümü giyen Katy Perry, kıyafetinin azizliğine uğradı ve canlı yayında yere kapaklandı.

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 1

Ünlü şarkıcı Katy Perry, jüri üyesi olduğu American Idol adlı TV programında, Disney konseptine uygun kostüm seçti. ABC kanalında yayınlanan yarışmada jüri koltuğuna deniz kızı kostümüyle oturan 37 yaşındaki şarkıcı, bacaklarını hareket ettirmekte zorlandığı kıyafeti nedeniyle zor anlar yaşadı.

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 2

Kıyafeti nedeniyle yürüyemeyen Perry, jüri koltuğuna el arabasıyla taşındı.

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 3

Yarışmanın başında, canlı yayında yere kapaklanan ve yürüyemediği için kendi başına kalkamayan Perry'nin yardımına diğer jüri üyeleri yetişti.

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 4

El birliğiyle yerden kaldırılan Perry'nin komik görüntüsü hem jüriyi hem de seyircileri kahkahaya boğdu.

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 5

2018'den bu yana jüri üyesi olduğu programa düşüşüyle damga vuran Perry, komik anlara kendisi de gülerek tepki verdi.

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 6

Perry, kostümüyle sahne arkasından yansıyan bazı kareleri Instagram sayfasında yayımladı.

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 7

Kuliste giyinirken pek çok kişinin yardım ettiği Perry, bu anları da takipçileriyle paylaştı.

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 8

İşte Perry'nin deniz kızı kostümlü ilginç program deneyiminden kareler...

Katy Perry televizyon programında yere düştü - 9
Katy Perry televizyon programında yere düştü - 10
Katy Perry televizyon programında yere düştü - 11

N-LIFE HABERLERİ

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