Katy Perry'den Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım

2016 yılından bu yana aşk yaşayan şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, üç sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
2020 yılında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan ünlü çift, aşklarını sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi.
Nişanlısı Orlando Bloom ile objektif karşısında poz veren Katy Perry, bu kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcı, paylaşımına düştüğü "Sizinle birlikte, aynı anda paspasa eğilecek ve sonra aynı anda ayağa kalkacak bir partner bulun" notu ile hayranlarına tavsiyede bulundu.
Bloom ise kendisine "Seni seviyorum savaşçım" diye seslenen Perry'e; "Seni seviyorum. Aşkımızı seviyorum. Zaten başka türlü olamazdı" sözleriyle karşılık verdi.
Orlando Bloom, Perry ile aşklarının 2016'daki Altın Küre Ödülleri gecesinde başladığını söylemişti.
Ünlü isim, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Ooo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.
Bloom, Katy Perry'nin aktör Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini söyleyerek, o masaya hamburger taşındığını gördüğünü belirtmişti.
Orlando Bloom, Washington'ın yanına giderek, "Bir tane alabilir miyim?" diye sorduğunu ve arkadaşının da "Elbette" dediğini söylemişti. Bloom, o esnada Perry'e göz kırptığını itiraf etmişti.