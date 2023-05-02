Katy Perry'den Orlando Bloom'a: Seni seviyorum savaşçım

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATMIŞTI

Orlando Bloom, Perry ile aşklarının 2016'daki Altın Küre Ödülleri gecesinde başladığını söylemişti.

Ünlü isim, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Ooo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.