Katy Perry'nin sahne aldığı taç giyme konserinde kraliyet ailesi coştu

Dün İngiltere'de Kral Charles'ın taç giyme kutlamaları vardı. Katy Perry, Lionel Richie ve Tom Cruise gibi dünyaca ünlü Amkerikalı sanatçılar, Birleşik Krallık'ın taç giyme kutlamalarında boy gösterdi.
Konserde İtalyan tenor Andrea Bocelli ile Galli opera sanatçısı Bryn Terfel, İngiliz şarkıcı Nicole Scherzinger ile birlikte piyanist Lang Lang, Paloma Faith ve 90'lı yılların ünlü İngiliz grubu Take That de yer aldı.
Kral Charles ve Kraliçe Camilla; Prens William, Prenses Kate Middleton ve çocukları Prens George ile Prenses Charlotte ile diğer kraliyet üyeleri, Windsor Şatosu'nda kurulan dev sahnedeki gösterileri izlemek üzere seyirci koltuklarına geçti.
Etkinlik esnasında bir konuşma yapan Prens William, "Babam ve bu hafta sonunun neden bu kadar önemli olduğuna inandığım hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Ama merak etmeyin, Lionel'in aksine bütün gece devam etmeyeceğim" diye esprili bir girişi yaptı.
Prens William, Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giyme töreni konuşmasından alıntı yaparak, "Büyükannemin taç giydiğinde dediği gibi, 'Taç giyme törenleri geleceğe dair umutlarımızın bir beyanıdır'. Ve orada olduğunu biliyorum, bize sevgiyle bakıyor" dedi.
Işık ve dans gösterileri ile koroların sahne aldığı gecenin sunuculuğunu Downton Abbey dizisinin yıldızı Hugh Bonneville üstlendi.
Katy Perry'nin konseri esnasında coşku doruk noktasına ulaşırken, kraliyet üyelerinin oturdukları yerde dans ettikleri görüldü.
20 bin kişilik kalabalığa hitap eden Perry, "Sizinle burada olduğum için çok mutluyum, sizi çok seviyorum" dedi. Perry ayrıca, “Bütün hafta sonunda kutlamalara katıldığım için çok mutluyum. Annemi de getirmeliydim, o burada olmaktan dolayı çok mutlu" ifadesini kullandı.
Tom Cruise, Hugh Jackman ve Pierce Brosnan'ın aralarında bulunduğu bir dizi ünlü isim, İngiltere'nin yeni hükümdarına saygılarını sundukları, önceden kaydedilmiş videolarını gönderdi.
İşte taç giyme konserinden yansıyan renkli görüntüler...
Galli opera sanatçısı Bryn Terfal ve İtalyan opera sanatçısı Andrea Bocelli
Amerikalı şarkıcı Lionel Richie
Take That grubundan Gary Barlow ve Howard Donald
Nijeryalı şarkıcı Tiwa Savage
İngiliz şarkıcı Nicole Scherzinger
Paloma Faith