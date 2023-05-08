Katy Perry'nin sahne aldığı taç giyme konserinde kraliyet ailesi coştu

Etkinlik esnasında bir konuşma yapan Prens William, "Babam ve bu hafta sonunun neden bu kadar önemli olduğuna inandığım hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Ama merak etmeyin, Lionel'in aksine bütün gece devam etmeyeceğim" diye esprili bir girişi yaptı.

Prens William, Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giyme töreni konuşmasından alıntı yaparak, "Büyükannemin taç giydiğinde dediği gibi, 'Taç giyme törenleri geleceğe dair umutlarımızın bir beyanıdır'. Ve orada olduğunu biliyorum, bize sevgiyle bakıyor" dedi.