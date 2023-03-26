Katy Perry 'oyuncak bebek gözü hilesini' açıkladı

ABD'li şarkıcı Katy Perry, geçen yıl verdiği bir konserde tek gözünü açamıyor gibi görünmesiyle sosyal medyada viral olmuştu. Bazı Twitter kullanıcıları, ünlü ismin felç geçirdiğini düşünürken, bazıları şarkıcının aslında bir robot olduğunu bile iddia etmişti. Perry, geçtiğimiz gün çektiği bir TikTok videosunda gündem olan olaya değinerek, 'oyuncak bebek gözü hilesini' açıkladı.
Çok ses getiren görüntülerde Perry, bir gözü tamamen kapalı ve eliyle göz kapağını düzeltirken görülmüştü.
38 yaşındaki şarkıcı, 'Life in Looks' adlı web dizisi için Vogue'a gönderdiği bir videoda viral 'oyuncak bebek gözü' yeteneğinden bahsederek; bunun sebebibin makyaj ekibini izlemesi olduğunu söyledi.
Pop yıldızı, görünümünün yerinde olduğundan emin olmak için saç ve makyaj ekiplerine göz kulak olmayı sevdiğini anlattı. Perry, bunu görenleri tedirgin eden; bir gözünü sürekli açık tutma 'hilesiyle' yapıyor.
Ünlü isim, bir TikTok videosunda bu durumu şöyle açıkladı:
"'Oyuncak bebek gözü' denilen bu hareketi yapıyorum. Bir gözümü istediğim gibi kapatıp, yüzümdeki tüm diğer fonksiyonlarımı koruyabiliyorum. Kariyerim boyunca saç ve makyajımın yapılması için makyaj sandalyelerine oturdum. Eğer bir gözüme far sürüyorlarsa ve arkada biri saçlarımı yapıyorsa, gerçek zamanlı olarak ne yaptıklarını görmek ve notlar vermek istiyorum."
'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Karayip Korsanları' gibi yapımlarda yer alan Orlando Bloom ile birlikte olan Perry'nin bu ilişkiden 2020 yılında Daisy Dove adını verdiği bir kızı var.
Perry, anne olduktan sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, "Aradığım her şeyi anne olduğumda buldum. Bu yoğun ve derin sevgi için müteşekkirim ve anneler kulübüne katılmaktan onur duyuyorum" demişti.