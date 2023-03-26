Katy Perry 'oyuncak bebek gözü hilesini' açıkladı

Ünlü isim, bir TikTok videosunda bu durumu şöyle açıkladı:

"'Oyuncak bebek gözü' denilen bu hareketi yapıyorum. Bir gözümü istediğim gibi kapatıp, yüzümdeki tüm diğer fonksiyonlarımı koruyabiliyorum. Kariyerim boyunca saç ve makyajımın yapılması için makyaj sandalyelerine oturdum. Eğer bir gözüme far sürüyorlarsa ve arkada biri saçlarımı yapıyorsa, gerçek zamanlı olarak ne yaptıklarını görmek ve notlar vermek istiyorum."