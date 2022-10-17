Kavak Yelleri oyuncusu Dağhan Külegeç evleniyor

Ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak’ın torunu olan Dağhan Külegeç, oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak ile kaligraf Rıza Külegeç'in oğlu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olan 43 yaşındaki Külegeç, Lise Defteri ve Hırsız Polis dizileriyle ünlense de ilk başrolünü oynadığı Kavak Yelleri dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edindi.

2013 yılında Survivor yarışmasına katılan Külegeç, Fatih, Kiraz Mevsimi, Yeni Gelin gibi dizilerde rol aldı.