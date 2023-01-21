Kayahan'ın kızı Beste Açar: Uzaylılardan mesaj alıyorum

"BU KIZ AKLINI KAÇIRMIŞ DİYENLER OLABİLİR"

Açar, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum" dedi.