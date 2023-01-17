Kaza geçirip ölümden dönen Jeremy Renner'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Daily Mail'in aktardığına göre, konuya ilişkin bir kaynak, "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin çok farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" dedi.