Kaza geçirip ölümden dönen Jeremy Renner'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner’ın durumunun kritik, ancak stabil olduğu açıklanmıştı.
52 yaşındaki aktörün künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti. Şimdilerde tedavisi devam eden Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgi geldi.
Daily Mail'in aktardığına göre, konuya ilişkin bir kaynak, "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin çok farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" dedi.
Ünlü oyuncunun yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade edildi. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtildi.
Renner'ın şimdiye kadar iki ameliyat geçirdiği, ilerleyen haftalarda muhtemelen daha fazla ameliyat olmasının gündeme gelebileceği belirtildi.
Doktorların, vücudun doğal iyileşme sürecinin başlamasına zaman tanımak için operasyonlara ara verme eğiliminde olduğu da kaydedildi.
Jeremy Renner, kaza sonrası ilk fotoğrafını hastane odasından paylaşmıştı. Oyuncu, “Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum” diye yazmıştı.
Renner’ın kaza sonrası ilk mesajına ünlü isimler kayıtsız kalmamıştı. Chris Hemsworth, Chris Evans, Vanessa Hudgens, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Jimmy Fallon, Taika Waititi, Chris Pratt, Kate Beckinsale gibi ünlü isimler geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Öte yandan çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner'ın araç tarafından ezildiği öğrenilmişti. Doktor komşusunun, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yaptığı belirtilmişti.
Yaşanan kazaya dair ABD'nin Nevada eyaletindeki Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi."