Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti

SAĞLIK SİGORTASINI KAYBETMİŞ

Ünlü oyuncu, tek bir iş bile alamadığını yineledikten sonra "Gerçekten de 2021 gelip, geçti ve ben sağlık sigortasını kaybettim. Filmi izlemiş olan yapımcımı aradım ve o noktada tek bir görüntü bile görmemiştim. 'Lütfen bana bir şey söyleyebilir misiniz? Filmde iyi miyim?' dedim" şeklinde konuştu.