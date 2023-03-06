Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti

Oscar adayı 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın gösterime girmesiyle birlikte Hollywood'a dönen Vietnamlı oyuncu Ke Huy Quan, filmin çekimleri bittiği günden vizyon tarihine kadar yaşadıklarını anlattı.
'The Late Late Show with James Corden'de konuşan Ke Huy Quan, filmi çektikten sonra birkaç rol için seçmelere katıldığını ancak tek bir iş bile alamadığını dile getirdi.
Oscar adayı oyuncu, "2021'deydik ve çok gergindim. Sağlık sigortamı kaybetmek üzereydim. Menajerimi aradım ve, 'Lütfen bana bir şey bulabilir misin? Ne olduğu önemli değil, gelecek yıl sağlık sigortasına hak kazanabilmem için asgari şartı sağlayacak tek bir işe ihtiyacım var' dedim" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, tek bir iş bile alamadığını yineledikten sonra "Gerçekten de 2021 gelip, geçti ve ben sağlık sigortasını kaybettim. Filmi izlemiş olan yapımcımı aradım ve o noktada tek bir görüntü bile görmemiştim. 'Lütfen bana bir şey söyleyebilir misiniz? Filmde iyi miyim?' dedim" şeklinde konuştu.
Yapımcısının neden böyle bir soru sorduğunu sorguladığında Ke Huy Quan, "Kimse beni işe almak istemiyor" yanıtını verdiğini dile getirdi.
Yapımcının kendisine sabırlı olmasını ve sadece beklemesini söylediğini de anlatan Quan, "Film geçen yıl martta vizyona girdi ve hayatım değişti" şeklinde konuştu.
Mart 2020'de çekimleri tamamlanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin vizyon tarihi, Covid-19 sebebiyle iki yıl ertelenmişti.