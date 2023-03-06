Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti

Oscar adayı Ke Huy Quan, 'The Late Late Show with James Corden'e konuk oldu. Ünlü oyuncu, 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once) adlı filmin kariyeri üzerinde ne kadar çok etkisi olduğunu açıkladı.

Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti - 1

Oscar adayı 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın gösterime girmesiyle birlikte Hollywood'a dönen Vietnamlı oyuncu Ke Huy Quan, filmin çekimleri bittiği günden vizyon tarihine kadar yaşadıklarını anlattı.

Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti - 2

"TEK BİR İŞ BİLE ALAMADIM"

'The Late Late Show with James Corden'de konuşan Ke Huy Quan, filmi çektikten sonra birkaç rol için seçmelere katıldığını ancak tek bir iş bile alamadığını dile getirdi.

Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti - 3

Oscar adayı oyuncu, "2021'deydik ve çok gergindim. Sağlık sigortamı kaybetmek üzereydim. Menajerimi aradım ve, 'Lütfen bana bir şey bulabilir misin? Ne olduğu önemli değil, gelecek yıl sağlık sigortasına hak kazanabilmem için asgari şartı sağlayacak tek bir işe ihtiyacım var' dedim" ifadelerini kullandı.

Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti - 4

SAĞLIK SİGORTASINI KAYBETMİŞ

Ünlü oyuncu, tek bir iş bile alamadığını yineledikten sonra "Gerçekten de 2021 gelip, geçti ve ben sağlık sigortasını kaybettim. Filmi izlemiş olan yapımcımı aradım ve o noktada tek bir görüntü bile görmemiştim. 'Lütfen bana bir şey söyleyebilir misiniz? Filmde iyi miyim?' dedim" şeklinde konuştu.

Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti - 5

Yapımcısının neden böyle bir soru sorduğunu sorguladığında Ke Huy Quan, "Kimse beni işe almak istemiyor" yanıtını verdiğini dile getirdi.

Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti - 6

"FİLM VİZYONA GİRDİKTEN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Yapımcının kendisine sabırlı olmasını ve sadece beklemesini söylediğini de anlatan Quan, "Film geçen yıl martta vizyona girdi ve hayatım değişti" şeklinde konuştu.

Ke Huy Quan: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' vizyona girince hayatım değişti - 7

Mart 2020'de çekimleri tamamlanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin vizyon tarihi, Covid-19 sebebiyle iki yıl ertelenmişti.

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