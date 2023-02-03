Keanu Reeves hayranıyla başı dertte

Matrix'de Neo karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Reeves, kendini oyuncunun akrabası olarak tanıtan şahıs için uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Keanu Reeves hayranıyla başı dertte - 1

Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, evine izinsiz giren bir adama karşı geçici uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Keanu Reeves hayranıyla başı dertte - 2

MÜLKÜNE GİZLİ GİRDİ

Ünlü magazin sitesi TMZ'nin haberine göre;  38 yaşındaki Bryan Keith Dixon adındaki şahıs 5 Kasım'dan 20 Ocak'a kadar 6 defa oyuncunun Hollywood Hills'teki mülküne gizlice girdi.

Dixon'ın mülke her girdiğinde 58 yaşındaki yıldız ile konuşmaya çalıştığı ifade edildi.

Keanu Reeves hayranıyla başı dertte - 3

KENDİNİ AKRABASI OLARAK TANITTI

Oyuncunun avukatı Matthew Rosengart, Reeves'i "aylardır rahatsız eden adama karşı koruma talep ettikleri"ni belirterek mahkemeye başvurdu.

Öte yandan, oyuncunun kendini rahatsız eden kişiyi araştırmaları için özel güvenlik ekibi tuttuğu iddia edildi.  Güvenlik ekibi, incelemelerin sonucunda adamın sosyal medyada ünlü oyuncuyla akraba olduğuna dair paylaşımlar yaptığı ortaya çıkardı.

Keanu Reeves hayranıyla başı dertte - 4

Kendini "Jasper Keith Reeves" diye adlandıran Dixon, paylaşımlarında kişisel haklarını oyuncuya devretmek istediğini ve oyuncunun sorumluluğunda yaşamak istediğini belirtiyor.

Geçici önlem alan mahkemenin ilk davası 24 Şubat'ta görülecek.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER