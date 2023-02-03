Keanu Reeves hayranıyla başı dertte

KENDİNİ AKRABASI OLARAK TANITTI

Oyuncunun avukatı Matthew Rosengart, Reeves'i "aylardır rahatsız eden adama karşı koruma talep ettikleri"ni belirterek mahkemeye başvurdu.

Öte yandan, oyuncunun kendini rahatsız eden kişiyi araştırmaları için özel güvenlik ekibi tuttuğu iddia edildi. Güvenlik ekibi, incelemelerin sonucunda adamın sosyal medyada ünlü oyuncuyla akraba olduğuna dair paylaşımlar yaptığı ortaya çıkardı.