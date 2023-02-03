Keanu Reeves'in hayranıyla başı dertte

Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, evine izinsiz giren bir adama karşı geçici uzaklaştırma kararı çıkarttı.
Ünlü magazin sitesi TMZ'nin haberine göre; 38 yaşındaki Bryan Keith Dixon adındaki şahıs 5 Kasım'dan 20 Ocak'a kadar 6 defa oyuncunun Hollywood Hills'teki mülküne gizlice girdi.
Dixon'ın mülke her girdiğinde 58 yaşındaki yıldız ile konuşmaya çalıştığı ifade edildi.
Oyuncunun avukatı Matthew Rosengart, Reeves'i "aylardır rahatsız eden adama karşı koruma talep ettikleri"ni belirterek mahkemeye başvurdu.
Öte yandan, oyuncunun kendini rahatsız eden kişiyi araştırmaları için özel güvenlik ekibi tuttuğu iddia edildi. Güvenlik ekibi, incelemelerin sonucunda adamın sosyal medyada ünlü oyuncuyla akraba olduğuna dair paylaşımlar yaptığı ortaya çıkardı.
Kendini "Jasper Keith Reeves" diye adlandıran Dixon, paylaşımlarında kişisel haklarını oyuncuya devretmek istediğini ve oyuncunun sorumluluğunda yaşamak istediğini belirtiyor.
Geçici önlem alan mahkemenin ilk davası 24 Şubat'ta görülecek.