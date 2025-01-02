"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu
Yaptırdığı estetik ameliyatlarla kediye benzetildiği için "Kedi Kadın" olarak anılan Jocelyn Wildenstein hayatını kaybetti. Wildenstein, fırtınalı aşk hayatı, sürekli değişen görünüşü ve sanat dünyasının önemli bir isminden boşanırken aldığı yüklü tazminat ile tanınıyor.
İsviçre asıllı Jocelyn Wildenstein yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatlar sonucu dünya çapında şöhret olmuştu.
Catwoman (Kedi Kadın) olaran anılan Wildenstein 84 yaşında hayatını kaybetti.