"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu

Yaptırdığı estetik ameliyatlarla kediye benzetildiği için "Kedi Kadın" olarak anılan Jocelyn Wildenstein hayatını kaybetti. Wildenstein, fırtınalı aşk hayatı, sürekli değişen görünüşü ve sanat dünyasının önemli bir isminden boşanırken aldığı yüklü tazminat ile tanınıyor.

"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu - 1

İsviçre asıllı Jocelyn Wildenstein yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatlar sonucu dünya çapında şöhret olmuştu.

Catwoman (Kedi Kadın) olaran anılan Wildenstein 84 yaşında hayatını kaybetti.

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"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu - 2

Estetik ameliyatlara yaptığı harcamalar ve lüks yaşamı nedeniyle sık sık gündem olan Wildenstein'in ölüm haberini kendisinden 27 yaş genç nişanlısı Lloyd Klein duyurdu.

"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu - 3

"Kedi Kadın" olarak tanınan Jocelyn Wildenstein'ın akciğer embolisi nedeniyle öldüğü belirtildi. Son olarak 18 Aralık'ta nişanlısı Klein ile birlikte Paris'te görüntülenen Wildenstein, o günden sonra bir daha görülmedi.

"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu - 4

JOCELYN WILDENSTEIN KİMDİR?

Bazen adını "Jocelyne" olarak yazan Wildenstein, fırtınalı aşk hayatı, sürekli değişen görünüşü ve sanat dünyasının önemli bir isminden boşanırken aldığı yüklü tazminat sayesinde New York magazin dünyasının vazgeçilmeziydi.

1940 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde doğan Wildenstein, kendini "kedi" gibi göstermek için yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem olmuştu.

"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu - 5

Estetik operasyon yaptırdığı iddialarını sık sık yalanlayan Wildenstein, kediyi andıran gözlerinin genetik olduğunu ve farklı saç stillerinin görünümünü değiştirdiğini iddia etti.

Ancak Wildenstein 2006'da verdiği bir röportajda "Kusurlarla ve yaşlanmakla ilgili bir sorununuz yoksa o zaman hiçbir şey yapmamalısınız. Aksi takdirde, her şey doğru doktoru seçmekle alakalı" demişti.

"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu - 6

1978'de Fransız asıllı Amerikalı milyarder Alec Wildenstein ile evlenen yıldız, 1990'ların sonlarında tarihin en büyük boşanma anlaşmalarından biriyle ondan ayrıldı.

Wildenstein'ın eski eşinden 2,5 milyon dolar tazminat aldığı ve sonraki 13 yılda ise her yıl 100 milyon dolar aldığı biliniyor.

Fotoğraf: Wildenstein ve kızı

"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu - 7

Daily Mail'e göre, Wildenstein, büyük kedileri seven eşi Alec Wildenstein'ı memnun etmek için ameliyatlara 2 milyon sterlin harcadı.

Wildenstein, Vanity Fair'e "Vaşağın mükemmel gözleri var" diyerek evcil hayvan olarak bir vaşak beslediğini açıklamıştı.

"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu - 8

Ancak eşi Vanity Fair'e "Çok çılgın biriydi. Yaptırdıklarını her zaman en son ben öğrenirdim. Yüzünü bir mobilya parçası gibi düzeltebileceğini düşünüyordu. Cilt o şekilde çalışmıyor. Ama o dinlemedi" demişti.

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