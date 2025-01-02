"Kedi Kadın" Jocelyn Wildenstein yaşamını yitirdi: Estetik bağımlılığıyla tanınıyordu

Estetik operasyon yaptırdığı iddialarını sık sık yalanlayan Wildenstein, kediyi andıran gözlerinin genetik olduğunu ve farklı saç stillerinin görünümünü değiştirdiğini iddia etti.

Ancak Wildenstein 2006'da verdiği bir röportajda "Kusurlarla ve yaşlanmakla ilgili bir sorununuz yoksa o zaman hiçbir şey yapmamalısınız. Aksi takdirde, her şey doğru doktoru seçmekle alakalı" demişti.