Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları

GEÇ KALMASINA DEĞDİ

Gecede nasıl bir görünüm sergileyeceği en çok merak edilen isimlerden biri şüphesiz Rihanna idi. Lagerfeld ile özdeşleşen Chanel'in "gelinlerine" atıfta bulunan yıldız, kırmızı halıya geç katıldı.

Valentino tasarımı görünümüyle geç kalmasının hakkını veren şarkıcı, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.