Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları

The Last of Us ve Mandalorian dizileriyle yıldızı parlayan Pedro Pascal, gecenin en şık erkekleri arasına adını yazdırdı.
Kırmızı-siyah renkte bir kombin yapan yıldızın şort tercih etmesi oldukça iddialı bulundu.
Kırmızı halı görünümleriyle her seferinde konuşulmayı başaran şarkıcı Lil Nas X, vücudunu tamamen griye boyadı.
Makyaj artisti Pat MacGrath ile çalışan yıldız, incilerle bezenmiş yüzü ve kristal işlemeli vücut makyajıyla çok beğenildi.
Grammy ödüllü Doja Cat, Karl Lagerfeld'in onurlandırıldığı gecede adeta bir kediye dönüştü.
Tasarımcının beyaz renkteki kedisi Choupette'yi ilham alan yıldız, plastik makyaj sayesinde tanınmaz hale geldi.
Ünlü şarkıcı, Oscar De La Renta imzalı beyaz elbisesini kedi kulaklı başlığıyla tamamladı.
Met Gala'nın kırmızı halısında hiç kedi görmüş müydünüz?
Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette'yi unutmayan bir isim de Jared Leto oldu.
Dev boyutlardaki kedi kostümüyle kırmızı halıya adım atan oyuncu ve şarkıcı Leto, tüm spot ışıklarını bir anda üzerine topladı.
İlerleyen zamanda kostümünden kurtulan Leto, kendine has iddialı makyajıyla da çok konuşuldu.
Gecede nasıl bir görünüm sergileyeceği en çok merak edilen isimlerden biri şüphesiz Rihanna idi. Lagerfeld ile özdeşleşen Chanel'in "gelinlerine" atıfta bulunan yıldız, kırmızı halıya geç katıldı.
Valentino tasarımı görünümüyle geç kalmasının hakkını veren şarkıcı, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Latin müziğin sevilen ismi Bad Bunny ise Met Gala kırmızı halısında erkek stiline yeni bir soluk getirdi.
Şarkıcı, Jacquemus imzalı ceketinin arkasındaki sırt dekoltesiyle gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden oldu.
Şarkıcı Janelle Monae, kırmızı halıda üstünü değiştirmesiyle çok konuşuldu.
Thom Browne imzası taşıyan oversize ceketini çıkaran Monae, iç çamaşırlarıyla kaldı.