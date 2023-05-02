Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece ünlü isimlere ev sahipliği yaptı. Karl Lagerfeld'in anısına yapılan geceye Jared Leto'nun kedi kostümü, Janelle Monae'nin üstünü çıkarması ve daha birçok olay damga vurdu...

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 1

ŞORT TERCİH ETTİ

The Last of Us ve Mandalorian dizileriyle yıldızı parlayan Pedro Pascal, gecenin en şık erkekleri arasına adını yazdırdı.

Kırmızı-siyah renkte bir kombin yapan yıldızın şort tercih etmesi oldukça iddialı bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 2

VÜCUDUNU GRİYE BOYADI

Kırmızı halı görünümleriyle her seferinde konuşulmayı başaran şarkıcı Lil Nas X, vücudunu tamamen griye boyadı.

Makyaj artisti Pat MacGrath ile çalışan yıldız, incilerle bezenmiş yüzü ve kristal işlemeli vücut makyajıyla çok beğenildi.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 3

KEDİYE DÖNÜŞTÜ

Grammy ödüllü Doja Cat, Karl Lagerfeld'in onurlandırıldığı gecede adeta bir kediye dönüştü.

Tasarımcının beyaz renkteki kedisi Choupette'yi ilham alan yıldız, plastik makyaj sayesinde tanınmaz hale geldi.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 4

Ünlü şarkıcı, Oscar De La Renta imzalı beyaz elbisesini kedi kulaklı başlığıyla tamamladı.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 5

Met Gala'nın kırmızı halısında hiç kedi görmüş müydünüz?

Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette'yi unutmayan bir isim de Jared Leto oldu.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 6

Dev boyutlardaki kedi kostümüyle kırmızı halıya adım atan oyuncu ve şarkıcı Leto, tüm spot ışıklarını bir anda üzerine topladı.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 7

İlerleyen zamanda kostümünden kurtulan Leto, kendine has iddialı makyajıyla da çok konuşuldu.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 8

GEÇ KALMASINA DEĞDİ

Gecede nasıl bir görünüm sergileyeceği en çok merak edilen isimlerden biri şüphesiz Rihanna idi. Lagerfeld ile özdeşleşen Chanel'in "gelinlerine" atıfta bulunan yıldız, kırmızı halıya geç katıldı.

Valentino tasarımı görünümüyle geç kalmasının hakkını veren şarkıcı, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 9

YENİ NESİL DEKOLTE

Latin müziğin sevilen ismi Bad Bunny ise Met Gala kırmızı halısında erkek stiline yeni bir soluk getirdi.

Şarkıcı, Jacquemus imzalı ceketinin arkasındaki sırt dekoltesiyle gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden oldu.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 10

ÜSTÜNÜ ÇIKARDI

Şarkıcı Janelle Monae, kırmızı halıda üstünü değiştirmesiyle çok konuşuldu.

Kedi kostümlü Jared Leto, geç kalan Rihanna ve daha fazlası... Met Gala'nın unutulmaz anları - 11

Thom Browne imzası taşıyan oversize ceketini çıkaran Monae, iç çamaşırlarıyla kaldı.

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